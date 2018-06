Pe drumul laptelui în Ţara Lăpuşului

Săptămîna trecută, o zi întreagă am însoţit cisterna Ford (MM 07 BXN) care colectează lapte crud din gospodăriile lăpuşene şi îl predă în Baia Mare, la fabrica de procesare SC Multi Lact SRL. Printre dealuri şi păduri, cisterna ne-a purtat pe la casele fermierilor. Este condusă de 17 ani de Octavian Ţura, om cu o vechime de 45 de ani în şoferie. Şi aşa, împreună, am pornit prin localităţile Cupşeni, Costeni, Tg. Lăpuş şi Inău.

Primul popas îl facem la Centrul de colectare a laptelui Cupşeni1, responsabilă Ortenzia Băbuţ, unde încărcăm 342 l, iar de la Cupşeni3, responsabilă Aurora Filip, am primit 180 de lapte crud, adunat în bidoane de la 12 fermieri. Ne-am orit apoi în satul Costeni, aparţinător comunei Cupşeni, la Punctul de colectare al soţilor Raveca şi Pavel Nodiş, unde predau lapte 54 de fermieri, iar cantităţile colectate sînt în medie de 700-850 de litri zilnic. Am încărcat 1.666 de litri, de la două puncte de colectare. Soţii Nodiş au 5 vaci din rasa „Bălţata românească”. Ajungem la Tg. Lăpuş, de unde încărcăm 156 de litri, iar din Inău am ridicat 630 de litri de lapte.

Constatăm că în Ţara Lăpuşului nu există sat fără astfel de centre, iar fermierii deţin cîte 3-5-10 vaci şi mult teren agricol pentru furaje.

Ioan Pop, admistratorul Multi Lact Baia Mare, ne-a spus: „Fabrica noastră a fost înfiinţată în anul 1999, sunt asociat cu încă doi specialişti în procesare. Pe un teren ce a aparţinut părinţilor mei, am înălţat această unitate de la zero. Avem o capacitate de procesare a laptelui de 15.000 de litri pe zi, dispunem de mai multe hale pe zone de prelucrare a laptelui. De asemenea, avem 25 de tancuri de răcire a laptelui, pe care le-am distribuit în centrele săteşti. Laptele îl achiziţionăm din judeţul Maramureş. Pentru transport, dispunem de 9 cisterne, una o păstrăm întotdeauna în rezervă. Producem 12 feluri de lactate: brînzeturi moi, caşcaval, telemea în saramură, specialităţi, rulade cu şuncă şi mărar, brînză proaspătă din lapte de vacă, sana, chefir, lapte bătut, iaurt, smîntînă, brînză la burduf. Muncim pe două schimburi, cu 36 de muncitori, specialişti în procesarea laptelui. Desfacerea o realizăm în Baia Mare şi în multe localităţi din judeţele Satu Mare, Cluj, Sălaj, Vîlcea şi Bucureşti, la magazine de specialitate”. Ing. Larisa Iepan ne-a prezentat echi­pa de la SC Multi Lact SRL Baia Mare: „Coordonatoare de producţie sînt eu; şefi de formaţii – Sorin Ciocotişan şi Andrada Cioban; mentenanţă utilaje şi echipamente – Gavril Cheregi şi Ioan Coţ; biolog laborator – Ofelia Glodan; asigurare desfacere – ing. Ioan Mureşan; şef transport – Octavian Ţura; colectare – Marius Maghiari, Aurel Danciu şi Dorin Sandor; desfacere – Bogdan Cheregi, Marius Tîncan şi Flaviu Cormoş”.