Remiză albă în prima manşă

• CS Minaur Baia Mare – CSC Sânmartin 0-0 •

Cu remiză albă s-a încheiat partida tur dintre campioana Maramureşului, CS Minaur Baia Mare, şi cea a Bihorului, CSC Sânmartin, rezultat care nemulţumeşte echipa antrenată de Dorin Toma şi Cristian Bogdan. După aspectul partidei, băimărenii ar fi meritat să cîştige, însă jucătorii noştri nu au avut luciditate la finalizare, irosind cinci situaţii clare de a marca. Prima a avut-o Lupu în minutul 10, care a trimis puternic de la 14 m, portarul advers a respins tot pînă la Lupu, dar a doua oară trimite pe lîngă. Oaspeţii îşi arată colţii în minutul 30, cînd Trip execută o lovitură liberă de la 22 m, iar balonul loveşte stîlpul din stînga lui Danciu. Repriza secundă debutează cu ocazia mare trecută în dreptul lui Bococi (48′), şutul acestuia cu stîngul fiind respins de Fitero din drumul spre gol, portarul Groze fiind bătut. Minaur trece din nou pe lîngă peste trei minute. Centrare Lihet, balonul ajunge la bara a doua, dar Giurgiu este blocat, la numai 6 m, de un adversar, în momentul şutului. Lihet are şi el şansa deschiderii scorului în minutul 57, şutul din careu fiind blocat în ultimă instanţă de Ardelean. În minutul 89, Sabadâş are o oportunitate rarisimă la centrarea lui Duruş, mijlocaşul stîngă lovind defectuos balonul, care iese în aut de poartă. Fundaşul central Ignat îşi încearcă norocul cu un şut de la 40 m, însă mingea ocoleşte milimetric vinclul porţii. Sânmartin are o situaţie excelentă în minutele de prelungire, Danciu ezită să iasă, o face pînă la urmă, Ovidiu Popa ciupeşte balonul, dar portarul nostru respinge cu mîinile din careu. Meciul se încheie fără gol între două formaţii de nivel apropiat, însă cu un plus pentru CS Minaur, care a dominat cea mai mare parte, şi-a creat ocazii, însă nu a beneficiat de şansă. Sperăm ca în retur băimărenii să evolueze şi cu mai multă ambiţie şi determinare şi să speculeze la maximum ocaziile care le vor avea, şi să promoveze în Liga a III-a.

• Stadionul “Viorel Mateianu”. Spectatori, aproximativ 700. • Arbitri: Florin Andrei – Cosmin Bojan şi Balint Albu (toţi din Târgu Mureş). Observatori FRF: Dan Costin (Zalău), Teodora Albon (Cluj-Napoca). • CS Minaur Baia Mare: Gabriel Danciu – Ciprian Duruş, Alexandru Ignat, Valer Giurgiu, Răzvan Lupu (81′ Darian Sabadâş), Denis Lihet (60′ Dan Vasyl), Tudor Balmoş, Călin Borota, David Simion, Sandu Bococi, Marius Feraru. Rezerve neutilizate: Ioan Anişoreac, Eduard Iuhasz – Roland Pohl, Andrei Tutuţa. Antrenori: Dorin Toma, Cris­tian Bogdan şi Marius Marian. • CSC Sânmartin: Ştefan Groze – Cris­tian Fitero, Petru Ardelean, Andrei Şumălan, Claudiu Popa (19′ Sorin Ungur), Iulian Cuc, Claudiu Copil, Mădălin Trip, Sorin Ban (60′ Ovidiu Morna), Cristian Copil, Ovidiu Popa. Rezerve neutilizate: Bogdan Brata – Vlad Daina, Alex Varodi, Ştefan Meşter, Sebastian Brata. Antrenori: Ovidiu Morna şi Doru Lazăr. • Cartonaşe galbene: Lihet (15), Ignat (46), Balmoş (61), respectiv Iulian Cuc (4), P. Ardelean (42), Cl. Copil (43).

Rezultatele meciurilor de baraj

• Manşa secundă: ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ (Neamţ) – Victoria Leţcani (Iaşi) 3-0. Ceahlăul promovează la “masa verde” fără să joace, fiind­că Victoria Leţcani nu are CIS şi, astfel, nici drept să participe la baraj; Unirea Mirşid (Sălaj) – Sticla Arieşul Turda (Cluj) 2-4 (în tur 0-6); Energia Negreşti-Oaş (Satu Mare) – ACS Unu Fotbal Club Gloria Bistriţa (Bistriţa-Năsăud) 0-3. FC Gloria promovează la “masa verde” fără să joace, fiindcă Energia Negreşti Oaş nu are CIS şi, astfel, nici drept să participe la baraj; Nemere Ghelinţa (Covasna) – ACS SR Municipal Braşov (Braşov) 0-2 (în tur 0-1); Păltiniş Răşinari (Sibiu) – ACS MSE Târgu Mureş (Mureş) 3-1 (în tur 0-2); Unirea Cristuru Secuiesc (Harghita) – CS Ocna Mureş (Alba) 0-3. CS Ocna Mureş promovează la “masa verde” fără să joace, fiindcă Unirea Cristuru Secuiesc nu are CIS şi, astfel, nici drept să participe la baraj; Voinţa Lupac (Caraş-Severin) – CS Hunedoara (Hunedoara) 1-2 (în tur 1-0); Viitorul Şimian (Mehedinţi) – ACS Dumbrăviţa (Timiş) 0-6 (în tur 0-5); Rapid Buzescu (Teleorman) – Flacăra Horezu (Vâlcea) 0-1 (în tur 0-8); Vediţa Coloneşti (Olt) – Unirea Bascov (Argeş) 0-1 (în tur 1-2); FC U Craiova 1948 (Dolj) – Gloria Corneşti (Dâmboviţa) 3-0. FC U Craiova 1948 promovează la “masa verde” fără să joace, fiindcă Gloria Corneşti nu are CIS şi, astfel, nici drept să participe la baraj; CSO Bragadiru (Ilfov) – Abatorul Slobozia (Ialomiţa) 4-2 (în tur 1-1); Fotbal Club R Bucureşti (Bucureşti) – AFC Singureni (Giurgiu) 10-1 (în tur 7-0); CS Medgidia (Constanţa) – Sportul Ciorăşti (Vrancea) 3-0 (în tur 2-2).

Sîmbătă s-au disputat alte şapte jocuri din prima manşă a barajului pentru liga a III-a, returul urmînd să aibă loc sîmbătă, 30 iunie, de la ora 17.30: Avântul Albeşti (Botoşani) – Gauss Bacău 0-1 (Bacău); Şomuz Fălticeni (Suceava) – Flacăra Muntenii de Sus (Vaslui) 5-0; CS Minaur Baia Mare (Maramureş) – CSC Sânmartin 0-0 (Bihor); Crişul Chişineu Criş (Arad) – Petrolul Bustuchin 4-0 (Gorj); Venus Independenţa (Călăraşi) – CS Blejoi 5-1 (Prahova); Pescăruşul Sarichioi Junior (Tulcea) – SCM Gloria Buzău 0-3 (Buzău); Universitatea Dunărea de Jos Galaţi (Galaţi) – CS Făurei 0-4 (Brăila).