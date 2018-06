Rapiţa are preţuri cuprinse între un minim de 1,30 lei/kg la Brăila şi un maxim de 1,57 lei/kg la Satu Mare. Grîul are un preţ minim de 0,60 lei/kg în Mureş şi ajunge la 0,80 lei/kg la Brăila. Preţul orzului are un preţ minim la Alba Iulia de 0,60 lei/kg, pentru ca maximul să se regăsească la Buzău unde este cotat cu 0,80 lei/kg. Preţurile la orz în Portul Constanţa au fost săptămîna trecută de 155 de euro/tonă, iar la grîu de 159 de euro/tonă, asemănătoare cu cele de la Rouen (Franţa) şi după recoltarea 2018 este de aşteptat să crească. Pe pieţele internaţionale, preţul cerealelor a avut un trend ascendent în ultimele 8 luni. Cotaţiile de azi la porumb astăzi sînt mai jos cu 13 euro pe tonă, reprezentînd un procent de 8%, faţă de acum 10 ani, excepţie făcînd intervalul de graţie 2011-2013, cînd maximul a fost de 266 de euro pe tonă.