Cel mai urît câine

Zsa Zsa, un buldog englezesc în vîrstă de 9 ani, cu limba atîrnînd pînă la piept, a primit titlul de cel mai urît cîine din lume în urma unui concurs de „frumuseţe” care a avut loc în localitatea americană Petaluma din California. 15 cîini au concurat pentru premiul de 1.500 de dolari şi o excursie la New York pentru patruped şi proprietarul său, cei doi urmînd să apară şi în emisiunea „Today Show” de pe postul TV NBC. Animalele înscrise în concurs sînt evaluate în funcţie de urîţenia naturală, atît pentru rasele pure, cît şi pentru cele mixte. Concursul are rolul de a atrage atenţia asupra importanţei adopţiilor, avînd în vedere că multe dintre animale provin din adăposturi şi crescătorii de cîini. (i.n.)