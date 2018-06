Unitate de îngrijire socială la domiciliu • Proiect “Voluntari pentru vârstnici” – CARITAS

Îmbătrânirea populaţiei este un fenomen în creştere care afectează nu numai România, ci întreaga Europă. Conform Institutului Naţional de Statistică, 3.247.744 de persoane din populaţia totală a României au vârsta de peste 65 ani. În plus, ţara noastră se confruntă cu emigrarea tinerilor, maladiile moderne, insuficienţa resurselor umane şi financiare specializate, precum şi lipsa unui sistem integrat de sprijin. Toate acestea fac ca foarte mulţi vârstnici să trăiască singuri, lipsiţi de contact social.

Bătrâneţea este asociată, în general, cu o stare precară a sănătăţii, dar şi cu o viaţă mai puţin activă din punct de vedere social şi profesional, fapt ce adu­ce cu sine sentimentul de inutilitate sau respingere socială. Persoanele vârst­nice asociază singurătatea cu lipsa celor dragi, locuitul singur, lipsa unui interlocutor, sau lipsa unui ajutor practic. Numărul femeilor afectate de singurătate este semnificativ mai mare decât cel al bărbaţilor, iar persoanele vârstnice din mediul urban sunt mai afectate de singurătate decât cele din mediul rural.

În România de astăzi, vârstnicii se confruntă nu doar cu boala şi veniturile scăzute, ci şi cu dureroasa indiferenţă a semenilor, dublată de lipsa unor servicii sociale eficiente adaptate lor.

Peste 20% din populaţia de peste 65 de ani a României are nevoie de îngrijire la domiciliu, însă doar 0,23% beneficiază de astfel de servicii, extrem de rare în rural şi oraşele mici, potrivit ONG-urilor care au organizat Conferinţa Naţională a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu.

Scopul proiectului este de a lupta împotriva izolării sociale şi a singurătăţii persoanelor vârstnice, cu precădere a celor de peste 60 de ani, mobilizarea voluntară şi crearea unei culturi de voluntariat şi a unei comunităţi care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice, la conştientizarea şi responsabilizarea membrilor societăţii civile şi a instituţiilor publice şi la schimbarea percepţiei, atitudinii şi comportamentului societăţii asupra persoanelor vârstnice.

Obiectivele proiectului sunt: vizite la domiciliul lor şi activităţi regulate la care participă împreună, voluntarii Asociaţiei Caritas Maramureş devenind prietenii şi noua familie a vârstnicilor, construind împreună relaţii de durată şi de calitate, pentru ca anii bătrâneţii să le fie mai plini de speranţă şi demnitate; Organizarea şi asigurarea asistenţei sociale la domiciliul persoanelor vârstnice ; Creşterea gradului de integrare şi participare socială a persoanelor vârstnice; Scăderea gradului de solicitare pentru familiile ce îngrijesc şi aparţinători ai persoanelor vârstnice; Asigurarea accesului la informaţii referitoare la drepturile persoanelor vârstnice la domiciliul acestora şi a aparţinătorilor acestora ; Optimizarea cunoştinţelor teoretice şi practice a aparţinătorilor persoanelor vârst­nice, a voluntarilor şi a personalului implicat în îngrijire; Crearea unui cadru organizat şi supervizat profesional pentru activitatea voluntarilor; Antrenarea, în acest tip de activitate, a responsabilităţii comunităţii şi administraţiei locale.

Asociaţia Caritas Maramureş oferă servicii specializate, în funcţie de nevoile specifice acestei categorii de beneficiari : asistenţă socială ( sprijin în diverse probleme cu care se confruntă beneficiarul sau aparţinătorii acestuia, consiliere socială, activităţi de socializare), îngrijiri sociale la domiciliu (pregătirea şi administrarea hranei, cumpărături, ajutor menaj, conversaţie şi contact social etc.)

Pentru mai multe informaţii puteţi contacta ASOCIAŢIA DIECEZANĂ CARITAS GRECO- CATOLIC MARAMUREŞ, Baia Mare, str. Victoriei 82/21, 430122, Maramureş, Tel./fax 004-0362-401169, de luni-joi între orele 9-15.