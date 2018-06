La Coruia, centrul de bătrâni aproape finalizat, cu 5 ani întârziere!

Proiectul integrat din Săcălăşeni, prin care s-a construit un centru pentru vârstnici la Coruia, s-au asfaltat 12 km de drumuri şi s-a realizat o reţea de canalizare, dar s-au dotat şi căminele culturale din comună, a ajuns aproape de final, cu o întârziere de circa 5 ani. Investiţia în valoare de 2,5 milioane euro, fonduri europene, a fost subfinanţată din start, aşa că de aici au început toate problemele.

De-a lungul perioadei de implementare s-a reziliat şi contractul de execuţie la centru, astfel că s-a organizat o nouă licitaţie pentru atribuirea lucrărilor unui alt constructor. Acum lucrările au ajuns, cu greu, la final: „Centrul de bătrâni, problema noastră veche, sperăm ca să-l finalizăm cât de repede şi să facem recepţia până în iulie-august cel târziu. Este componenta dificilă în acest proiect. Celelalte părţi ale proiectului sunt finalizate toate: recepţia la bucata de canalizare urmează să o facem. Lucrarea este executată. Mai e vorba doar despre partea de documente care mai trebuie făcută pentru recepţie. Mai avem locurile de joacă pentru copii, tot pe fonduri europene, ce au costat 42.000 de euro, la cele trei şcoli din fiecare localitate. Centrul de bătrâni este finalizat în proporţie de 90%, cu aproximaţie. Mai trebuie executată infrastructura exterioară, cu amenajările spaţiului verde din curte şi la subsol mai au muncitorii de făcut finisajele”, ne-a explicat Emilian Pop, primarul din Săcălăşeni.

Valoarea proiectului a crescut cu un milion de euro

Dacă suma iniţială alocată proiectului a fost de 2,5 milioane de euro, la final, aceasta a crescut. Diferenţa a fost acoperită din fonduri de la bugetul local, cel de stat şi un credit: „Proiectul trebuia să fie gata cu vreo cinci ani în urmă, nici nu-mi vine să mă gândesc! Toate dificultăţile au pornit însă de la subfinanţarea acestui proiect, încă din stadiul lui de proiectare şi asta ne-a costat întârzierea. Dar tot răul spre bine, vorba zice! Adică am avut posibilitatea de a realiza aceste investiţii cum trebuie, în sensul că s-a pornit de la un proiect de 2,5 milioane de euro, iar lucrările au ajuns acum la peste 3,5 milioane de euro, cât era de fapt necesar. E vorba despre aproape 12 km de drumuri, centrul de bătrâni, dotări pe componenta culturală – o sumă mică raportată la întregul proiect, dar totuşi sunt 200.000 de euro din care s-au făcut dotările pentru căminele culturale şi componenta de canalizare. Sigur, sumele s-au întins prea mult şi după aceea am avut dificultăţi pe altă parte, dar într-un final, lucrările s-au executat, am găsit resurse financiare suplimentare, din bugetul local şi cel de stat şi credit, pentru a putea finaliza ceea ce a fost proiectat, că aici a fost de fapt marea problemă. În momentul în care vom face recepţia la toate, vom uita lucrurile mai puţin bune, care ne-au scos efectiv peri albi şi vom rămâne doar cu partea bună ”, a mai spus primarul.

Clădirea va putea găzdui 47 de vârstnici

Centrul de bătrâni va intra în funcţiune, cel mai repede, la finele acestui an. Nu duce lipsă însă de solicitări, aşa că toate locurile vor fi ocupate, cel mai probabil: „După recepţia investiţiei, urmează autorizarea care este o procedură destul de greoaie, care poate dura circa 2 luni de la terminarea lucrărilor, pentru a putea derula activitatea de asistenţă socială acolo. Din acel moment, centrul de bătrâni urmează să intre în activitate pentru a-şi îndeplini scopul pentru care a fost creat. Avem deja o sumedenie de solicitări pentru locurile ce vor fi disponibile. Vor fi 47 de locuri. Atâta este capacitatea centrului, iar la acest număr de bătrâni avem o suprafaţă construită de 2.000 de metri pătraţi, ceea ce înseamnă că pentru fiecare vârstnic sunt alocaţi mai bine de 40 de metri pătraţi, ce înseamnă cât o garsonieră frumoasă. Centrul va fi între cele de top şi cred că acesta reprezenta motivul în plus pentru a-i atrage pe cei care sunt un pic mai cu dare de mână. El va funcţiona în subordinea primăriei, cel puţin în perioada de monitorizare, de doi ani. Dar centrul trebuie să se autofinanţeze. Este însă foarte posibil să accesăm ceva fonduri pentru cei care lucrează acolo, pentru ca o parte dintre cheltuieli să le asigurăm prin programele care sunt pe această componentă de asistenţă socială”, a conchis Emilian Pop.