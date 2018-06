Investiţii în baze sportive la Coaş

Administraţia locală din Coaş a făcut mai multe investiţii în baze sportive pe teritoriul comunei. Astfel, acum se reabilitează terenul mare de fotbal, al echipei locale, ce activează în Liga a patra. De asemenea, primăria a făcut investiţii şi la şcoala din centrul localităţii, unde a construit, în curtea instituţiei, un teren multifuncţional de sport, cu gazon sintetic.

Investiţia la terenul mare de fotbal se face prin fonduri de la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, cu o parte de cofinanţare din bugetul local. Sabin Raţ, primarul comunei, ne-a explicat: „Pe AFIR reabilităm un teren de sport prin GAL Mara-Natur. Proiectul este de 90.000 euro, cu cofinanţare. Practic, terenul îl aveam, dar fără vestiare, tribune şi împrejmuire. Avem şi echipă de Liga a patra, dar pe viitor ne gândim să promovăm, deoarece echipa e bună. Am terminat pe locul trei în acest campionat. Deci cred că nu va fi prea greu să terminăm fruntaşi anul viitor şi să promovăm la baraj în liga superioară. Dar dacă nu ai o bază sportivă modernă, nu poţi. Tocmai de aceea am insistat foarte mult să putem face acest lucru. De asemenea, la şcoala din centru am făcut, în curtea instituţiei de învăţământ, un teren de sport multifuncţional. Acesta este cu gazon sintetic, adus tocmai din Olanda şi care poate fi folosit la diverse sporturi. Terenul are şi nocturnă, aşa că se poate practica sportul pe el şi seara. Acum două săptămâni, am montat şi suporturile pentru coşurile de baschet. Astfel, acolo există teren de fotbal, handbal, tenis, deci elevii pot practica orice fel de sport cu mingea, în cele mai bune condiţii”.