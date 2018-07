Şase voluntari străini au desfăşurat activităţi educaţionale în Baia Mare

Sâmbătă, 30 iunie 2018, s-a încheiat proiectul Erasmus Plus – Serviciul European de Voluntariat (SEV) Youth Power Space, găzduit de Federaţia YMCA România, prin care 6 voluntari străini au desfăşurat activităţi educaţionale în Baia Mare, Copalnic Mănăştur, Şomcuta Mare, Cavnic: Jonathan van Varik (Olanda – 7 luni), Maeliss Vray (Franţa – 6 luni), Barbara Pereira (Portugalia – 6 luni), Angelika Petritz (Austria – 6 luni), Cecilia Fini (Italia – 6 luni), Juan Gallardo Roca (Spania – 3 luni).

Voluntarii SEV au desfăşurat programe incluzive pentru copii şi tineri în Baia Mare, Cavnic, Copalnic Mănăştur, Şomcuta Mare, programe de dezvoltare personală pentru copii şi preadolescenţi, cluburi de leadership şi educaţie civică pentru tineri, de drepturile omului, No Hate Speech, şi-au creat propriile ateliere Youth Power Space (ateliere de limbi străine: engleză, olandeză, italiană, dansuri austriece, eveniment biblioteca vie – poveşti ale refugiaţilor, asistenţa la adăpostul de noapte) implicându-se în proiecte comunitare prin organizare de evenimente, consultări cu tinerii, întâlniri etc.

Pe întreg parcursul stagiilor de voluntariat “Youth Power Space”, octombrie 2017 – aprilie 2018, cei 6 voluntari SEV au realizat activităţi pentru 1.500 de beneficiari: copii, tineri, adulţi, provenind atât din mediul urban, cât şi din rural, din comunităţile etnice (maghiare şi rome), cu oportunităţi reduse (educaţionale, sociale, economice, familiale).

Partenerii locali ai acestui proiect au fost: Asociatia YMCA Baia Mare, Asociaţia YMCA Cavnic, ASSOC, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, Colegiul Tehnic “Gheorghe Bariţiu” Baia Mare, Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare, Colegiul Economic “Pintea Viteazul” Cavnic, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret – Centrul de Tineret Baia Mare, Fundaţia de Voluntari Somaschi, Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale de Tineret Maramureş, Hope and Homes for Children România, Liceul Teologic Penticostal Baia Mare, Liceul Teoretic “Ioan Buteanu” Şomcuta Mare, Liceul Teoretic “Nemeth Laszlo” Baia Mare, Şcoala gimnazială “Lucian Blaga” Baia Mare, Şcoala gimnazială “Alexandru Ivasiuc” Baia Mare.

La finalul stagiilor, voluntarii au realizat produse video despre experienţa lor în România, un ghid online cuprinzând experienţele lor atât în activităţile din proiect, cât şi din punct de vedere al integrării lor în comunitatea noastră, vizitele lor în România şi despre oamenii cu care au interacţionat, precum şi testimoniale despre această experienţă, mărturisiri pe care au dorit să le lase moştenire pentru alţi voluntari, inspirându-i să meargă într-un asemenea stagiu.

După finalizarea stagiilor, voluntarii s-au întors în ţările lor, au diseminat rezultatele şi experienţa lor organizaţiilor de trimitere şi tinerilor din comunităţile lor, au acordat interviuri, au participat la diverse programe şi acţiuni, mai mult, la iniţiativa Barbarei Pereira, au iniţiat mişcarea socială Hideaway care îşi propune să crească gradul de conştientizare în rândul tinerilor din Europa asupra condiţiilor de viaţă ale refugiaţilor, solicitanţilor de azil şi persoanelor dis­locate în diverse motive, prin împărtăşirea poveştilor acestora, continuându-se astfel acţiunile din proiect, într-o perspectivă globală.

Proiectul “Youth Power Space” a fost finanţat prin programul Erasmus Plus al Uniunii Europene şi a fost organizat împreună cu partenerii-organizaţiile de trimitere ale voluntarilor: Verein4YOUgend-Austria, Asociacion Building Bridges – Spania, ProAtlântico – Associação Juvenil – Portugalia, Ville de Nevers – Franta, Vicolocorto – Italia, Stichting UcDean – Olanda.

Coordonatorul proiectului este Alina Pop. (o.m.)