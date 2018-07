“Lupta cu rasismul, discriminarea şi sărăcia este peste tot în lume” (Loredana Mihaly)

Loredana Mihaly – inspector expert pentru rromi, în cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, Serviciul Public Asistenţă Socială, serviciul Dezvoltare socială – a luat parte, între 17 aprilie şi 3 iunie, la un program finanţat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii (SUA) implementat de o asociaţie din Toledo (Ohio) în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Participare Publică (CeRe) România. Scopul acestuia a fost dezvoltarea abilităţilor de organizare comunitară în rândul persoanelor care activează în ONG-uri sau instituţii publice focusate pe grupuri vulnerabile ori minorităţi.

Internship la o asociaţie de tineri afro-americani

Reporter: Cât timp a durat stagiul tău şi ce a presupus acesta?

Loredana MIHALY: Stagiul a durat şase săptămâni, două am fost în Toledo (Ohio), Chicago şi Washington DC, iar patru în Far Rockaway – Queens (New York). A fost un stagiu în care am participat la diverse work­shopuri susţinute de către specialişti americani. Am vizitat instituţii publice locale, instituţii guvernamentale, o grădiniţă, un centru de bătrâni, ONG-uri, un club al maghiarilor din Toledo (Ohio), sediul organizaţiei GLC – WSOS, o şcoală, centre comunitare, Departamentul de stat al Statelor Unite în Washington DC şi, bineînţeles, obiective turistice.

R.: Care au fost proiectele în care ai fost implicată?

L.M.: Am participat la diverse acţiuni în cadrul internshipului, la asociaţia Rockaway Youth Task Force, în Far Rockaway – Queens, o asociaţie de tineri afro-americani care luptă pentru implicarea tinerilor în viaţa socială. Aceasta oferă oportunităţi de voluntariat pentru tineri astfel încât aceştia să devină cetăţeni activi şi responsabili. De asemenea, organizează diverse întruniri şi workshopuri pentru tinerii din comunitate astfel încât aceştia să devină o voce a comunităţii. Mai mult, am participat la acţiuni şi întâlniri comunitare ale reprezentanţilor Consiliului Local cu membrii comunităţii şi cu tinerii afro-americani din Far Rockaway. Am mai participat la acţiuni de grădinărit, deoarece asociaţia Rockaway Youth Task Force deţine una dintre cele mai mari grădini publice din New York. Asociaţia amintită luptă şi pentru organizare comunitară, promovarea justiţiei sociale ori accesul la hrană sănătoasă. Problemele cu care se confruntă această comunitate sunt: lipsa accesului la o educaţie de calitate din cauza şcolilor cu performanţe scăzute, un spectru larg de probleme de sănătate din pricina sistemului de asigurări de sănătate neperformant şi a accesului scăzut la alimente sănătoase. Totodată, se confruntă şi cu tratamentul incorect al organelor de drept şi sistemului judiciar. Doar în ultimul an, în această comunitate, au murit împuşcaţi de către gangsteri 25 de tineri.

Discuţii, workshopuri şi întâlniri cu oamenii din comunităţi

R.: În ce a constat programul tău zilnic?

L.M.: Programul era de opt ore pe zi, în timpul internshipului, vreme de cinci zile pe săptămână, şi cuprindea de la discuţii despre situaţii de viaţă, despre organizaţie şi organizare, participare la diverse acţiuni, la activităţi, vizite, workshopuri, întâlniri cu tineri, cu oameni din comunităţi etc.

R.: Care sunt, pentru tine, beneficiile acestei experienţe? Dar pentru comunitate?

L.M.: Pentru mine, personal, beneficiile sunt pe parte de informare, de cunoaştere a unui alt tip de abordare a problematicii comunitare, de îmbogăţire a cunoştinţelor în ceea ce priveşte organizarea comunitară. Am văzut că acolo tinerii au curajul să se organizeze, să ia atitudine şi să depună efort când întâmpină o problemă. Cât despre beneficiile pentru comunitate, îmi propun – şi am şi început – să transmit ce este bun acolo, să preluăm ceea ce se potriveşte problemelor noastre şi să învăţăm să fim cu adevărat activi şi organizaţi.

R.: Ai împărtăşit experienţa ta în cadrul unei întâlniri care a avut loc zilele trecute, la Centrul Millennium din Baia Mare. Cum a fost?

L.M.: Da, am avut un mic eveniment în cadrul căruia am împărtăşit experienţa mea din SUA pornind de la dorinţa unor persoane care au vrut să afle cum este viaţa acolo. Această experienţă şi, totodată, acest eveniment au fost dedicate copiilor din comunităţile cele mai dezavantajate din oraş, copii care au încheiat anul şcolar cu premiul I şi cărora le voi dedica tot ce fac şi voi face de acum înainte din punct de vedere profesional.

R.: Care sunt impresiile tale după această experienţă?

L.M.: Aş repeta această experienţă. Am cunoscut oameni deosebiţi, de la specialişti în scaun cu rotile care fac lucruri fantastice pentru ţara lor, tineri care la 25 de ani sunt directori de şcoli private, la cetăţeni care fac filme în comunităţile sărace şi câştigă premii la nivel internaţional, ba chiar vor juca la Hollywood. Am învăţat că suntem o ţară binecuvântată, frumoasă din punct de vedere cultural, turistic şi al bogăţiei natural. De asemenea, am realizat că suntem în siguranţă şi că problemele cu care ne confruntăm sunt rezolvabile dacă, din punct de vedere politic, se doreşte. Mai avem de lucru la capitolul politică, transparenţă, libertate de exprimare şi birocraţie. Lupta cu rasismul, discriminarea şi sărăcia este peste tot în lume, dar asta nu trebuie să ne împiedice să fim corecţi, să îndreptăm lucrurile şi să luptăm pentru a ne fi bine tuturor.

“M-am bucurat să găsesc steagul României (…) în trei locuri diferite”

R.: Ce ai vizitat în SUA? Ce te-a impresionat acolo în mod deosebit?

L.M.: În cele două săptămâni în care am stat în Toledo (Ohio), Chicago, Washington DC, am stat în hotel, iar în perioada internshipului am locuit la gazdă, o familie deosebită, de origine guatemaleză. Am vizitat tot ce se putea: Times Square, Metropolitan Musem of Art – cel mai mare muzeu de artă clasică şi modernă din lume, Empire State Building, Rockefeller Center, Central Park, Statuia Libertăţii, muzeul Madame Tussauds, Wall Street, în New York. În Toledo (Ohio), am vizitat Muzeul de Artă, instituţii publice şi Clubul maghiarilor, sediul GLC – WSOS, în Washington DC – Casa Albă, Capitoliul – Curtea supremă şi Casa Senatului SUA, Monumentul Memorial Lincoln, celebra universitate Georgetown University, Alexandria – una din cele mai vechi aşezări ale districtului Columbia. M-a impresionat diversitatea culturală, arhitectura ieşită din tipare, monumentele dedicate eroilor şi oamenilor care au realizat ceva pentru ţară. Businessul este foarte bine pus la punct, se fac bani din aproape orice. M-a impresionat cât de uşor sunt recunoscute şi apreciate meritele. La nivel de comunitate, sunt organizate evenimente prin care ,,eroii” comunităţii sunt apreciaţi şi recunoscuţi public pentru ceea ce fac pentru comunitate. M-a impresionat faptul că, în marile oraşe, există şarete foarte elegante care servesc turismului local. Alunele glazurate, hotdogul şi salata de fructe făcute pe loc sunt servite la tarabe minuscule, dar frumos luminate şi dichisite, chiar în centrul Manha­ttanului. M-a impresionat când am aflat partea socială: o mamă care naşte nu beneficiază de concediu maternal de lungă durată, iar după o lună se întoarce la muncă. Ajutoarele sociale se dau pe o perioadă de trei ani. M-a impresionat, de asemenea, cum oamenii se plâng de tratamentul inechitabil din partea organelor de drept şi a sistemului judiciar care include poliţia excesiv de violentă faţă de afro-americani şi emigranţi, precum şi încarcerarea în masă provocată de sistemul judecătoresc care atribuie pedepse excesive pentru infracţiunile minore. Mi-au atras atenţia centrele comunitare de tip ,,Homes for everyone” (Case pentru toţi, trad.). Acestea sunt coordonate de către o organizaţie nonprofit finanţată de oraş şi de guvernele statului. Acestea sunt disponibile gratuit pentru public. Oamenii bogaţi susţin ONG-urile care luptă pentru cauze importante ale comunităţii. Relaţia ONG-urilor cu donatorii este foarte importantă şi tratată cu respect. Rămâne emblematică în SUA Nadia Comăneci. M-am bucurat să găsesc steagul României lângă cel al Republicii Moldova în trei locuri diferite: sediul GLC – WSOS Toledo (Ohio), Rockefeller Center şi Departamentul de Stat al SUA. La rândul meu, i-am impresionat pe prietenii din State atât cu portul tradiţional românesc şi rromani, cât şi cu mâncarea pe care am pregătit-o pentru ei: pâine, sarmale, plăcinte, mămăligă şi ghiveci.