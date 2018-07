Contract de asfaltare la Cavnic, de 3 milioane euro

Administraţia locală din Cavnic semnează astăzi contractul de execuţie a lucrărilor de reabilitare a infrastructurii rutiere orăşeneşti. În urma licitaţiei, a fost desemnată firma (Strabag prin ARL Cluj) care va asfalta 13 km de drumuri, cu 12,7 milioane lei.

Vladimir Petruţ, primarul Cavnicului, ne spu­ne: „În urmă cu vreo trei ani, am gândit şi ulterior am conceput un proiect de infrastructură rutieră. A urmat multă muncă şi am făcut multe drumuri pentru a finaliza documentaţia de finanţare nerambursabilă de circa 3 milioane euro. În anul 2017, am depus cererea de finanţare către Ministerul Dezvoltării Regionale şi a Fondurilor Europene, iar în ianuarie 2018, a fost semnat contractul de finanţare prin PNDL-2. Am ajuns la faza de licitaţie publică, în vederea de­semnării unui constructor, care să execute lucrurile conform proiectului. În data de 5 iulie 2018 (azi), ora 11, la sediul Primăriei Cavnic, se semnează contractul de execuţie dintre Primăria Cavnic şi societatea desemnată”.