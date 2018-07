În weekend, turneul pentru amatori la Beach Handball Challenge

După lungi aşteptări, a venit momentul mult aşteptat: anunţarea echipelor care se vor „duela” pe nisip în perioada 6-8 iulie 2018, la prima competiţie din cadrul celei de-a treia ediţii Baia Mare Beach Handball Challenge, şi anume cea de beach hand­ball dedicată amatorilor.

Ne aşteaptă 3 zile pline de beach handball, spectacol, piruete, aeriene, adrenalină şi multă distracţie. La competiţia dedicată amatorilor s-au înscris 15 echipe, dintre care 11 echipe la categoria masculin şi 4 echipe la categoria feminin. La categoria masculin vom avea 3 grupe şi anume: Grupa A: Mec Team, Dulăii, Can-dela şi Cloud 9; Grupa B: HC Ilussion, Golden Boys, Suporter băimărean şi Marvel; Grupa C: Unfiltered handball team, TBA şi Manowar.

La fete, cele 4 echipe înscrise sînt: Phoenix, Vipers, Tigroaicele şi Pisicile sălbatice.

În total, pe durata celor 3 zile se vor juca 37 de meciuri, după cum urmează:

• Vineri, 6 iulie: ora 16.00 [M] Mec-Team vs Dulăii (teren 1) / HC Ilussion vs Golden Boys (teren 2); ora 16.45 [M] Unfiltered handball team vs TBA (teren 1) / Can-dela vs Cloud 9 (teren 2); ora 17.30 [F] Phoenix vs Tigroaicele (teren 1) / Pisicile sălbatice vs Vipers (teren 2); ora 18.15 Moment artistic susţinut de gimnastele de la CSM; ora 18.20 [M] Suporter băimărean vs Marvel (teren 1) / Manowar vs Unfiltered handball team (teren 2); ora 19.05 [M] Can-dela vs Mec-Team (teren 1) / HC Ilussion vs Suporter băimărean (teren 2); ora 19.50 [F]Vipers vs Phoenix (teren 1) / Pisicile sălbatice vs Tigroaicele (teren 2); ora 20.30 [M] TBA vs Manowar (teren 1) / Cloud 9 vs Dulăii (teren 2); ora 21.20 [M] Marvel vs Golden Boys (teren 1).

• Sîmbătă, 7 iulie: ora 16.00 [M] Mec-Team vs Cloud 9 (teren 1) / HC Ilussion vs Marvel (teren 2); ora 16.45 [M] Can-dela vs Dulăii (teren 1) / Golden Boys vs Suporter băimărean (teren 2); ora 17.30 [F] Tigroaicele vs Vipers (teren 1) / Phoenix vs Pisicile sălbatice (teren 2); ora 18.15 Moment artistic oferit de ACS Kick Boxing Baia Mare; ora 18.20 [M] Loc IV gr. A vs Loc IV gr. B (teren 1) / Loc II gr. A vs Loc II gr. C (teren 2); ora 19.05 [M] Loc II gr. B vs Loc I gr. A (teren 1) / Loc III gr. A vs Loc III gr. C (teren 2); ora 19.50 [F] Phoenix vs Tigroaicele (teren 1) / Pisicile sălbatice vs Vipers (teren 2); ora 20.35 [M] Loc III gr. B vs Loc III gr. A (teren 1).

• Duminică, 8 iulie: ora 16.00 [M] Loc II gr. C vs Loc II gr. B (teren 1) / Loc III gr. B vs Loc III gr. C (teren 2); ora 16.45 [F] Phoenix vs Vipers (teren 1) / Tigroaicele vs Pisicile sălbatice (teren 2); ora 17.30 [M] Semifinală I, Loc I gr. A vs Loc I gr. C (teren 1); ora 18.15 [M] Semifinală II, Loc I gr. B vs Cîştigătoare turneu calificare (teren 1); ora 19.00 [F] Vipers vs Tigroaicele (teren 1) / Pisicile sălbatice vs Phoenix (teren 2); ora 19.45 [M] Finala mică (teren 1); ora 20.30 [M] Finala mare (teren 1); ora 21.00 festivitate premiere.