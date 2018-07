Deputatul Duruş (USR): Asanarea abuzurilor nu trebuie să aibă culoare politică

Nedreptăţile împotriva pensionarilor cu grupa I şi a II-a îndreptate prin lege

Camera Deputaţilor a votat miercuri propunerea legislativă de modificare a articolului din Legea 263/2010, cu privire la persoanele care au lucrat în grupa I şi a II-a, pensionate înainte de 1 ianuarie 2011. Acestea au fost defavorizate în urma recalculării încheiate la finalul anului trecut în baza Legii 192/2015 şi a HG 291/2017. Peste 63.000 de pensionari au pierdut majorări cu până la 50% din pensie, prin creşterea abuzivă a stagiului complet de cotizare.

Parlamentarul USR de Maramureş, Vlad Emanuel Duruş, a încercat de aproape un an să determine Guvernul şi majoritatea PSD-ALDE să îndrepte inechităţile create. După ce a depus interpelare că­tre Ministerul Muncii, la începutul primăverii, acesta a depus şi propunere legislativă pentru modificarea Legii 263/2010. „E o satisfacţie personală că un proiect de lege care rezolvă discriminările suportate de mulţi pensionari cu grupele I şi II a trecut de plenul Camerei Deputaţilor. Sunt 9 luni de când am început primele demersuri. Ele s-au finalizat cu propunerea legislativă depusă la Parlament, în care am prevăzut punerea pe picior de egalitate, la calcularea pensiei, între cei ieşiţi din activitate înainte de 1 ianuarie 2011 şi cei pensionaţi după această dată. Guvernul PSD-ALDE i-a purtat prin tribunale ca să-şi recâştige dreptul care li se cuvenea. Mulţi dintre ei nu au mai prins această reparaţie morală care li se face după votul de ieri din plen. Numărul lor se reduce în fiecare zi, pentru că sunt plini de boli profesionale şi media de viaţă e cu aproape 10 ani mai mică decât media generală. De aceste persoane şi-a bătut joc 33 de luni Guvernul PSD-ALDE. Mă bucur că au fost parlamentari PSD care au susţinut drepturile acestor pensionari, au semnat pe propunerea mea şi au votat ieri (n.n.-miercuri 4 iulie a.c.) în plen. Îndreptarea unor abuzuri nu trebuie să aibă culoare politică ”, a declarat parlamentarul USR.

În cele 33 de luni pomenite de deputat, unii pensionari au pierdut aproape 30.000 de lei din pensia care li se cuvenea. Legea votată miercuri nu le va aduce beneficiarilor, retroactiv, banii în buzunar. Conform unui principiu de drept, legea civilă nu retroactivează. Recuperarea sumelor se va putea face doar prin instanţă. Legea votată miercuri va intra în vigoare de la 1 octombrie, cu un termen de recalculare a drepturilor de 12 luni. Din păcate, nu s-a menţinut termenul de recalculare cerut de Duruş, de 6 luni şi nici intrarea în vigoare a legii imediat după publicare. Asta ar fi permis pensionarilor să-şi primească mai repede pensiile majorate.

(P)