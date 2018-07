Iulie – o lună dedicată activităţilor pentru tineri

Programul Baia Mare – Capitala Tineretului din România aduce, în luna iulie, oportunităţi atractive pentru tineri astfel încât aceştia să fie activi şi determinaţi să se implice în comunitate.

În calendarul de activităţi sunt incluse proiecte şi evenimente axate pe dezvoltare personală, oportunităţi de învăţare non-formală, cultură şi interculturalitate, voluntariat, participarea şi implicarea civică a tinerilor, sănătate şi sport, incluziune socială, industrii creative, dezvoltare profesională şi angajabilitate. Iată câteva exemple: 12 iulie – PicniCafe, o cafenea publică, o întâlnire a lucrătorilor de tineret cu tinerii într-un cadru super relaxat. Scopul principal al acestui proiect este identificarea nevoilor şi găsirea de soluţii pentru o parte din problemele cu care tinerii se confruntă zilnic; 13-15 iulie – #UturnTrainings, noţiuni de bază în consiliere, un training organizat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (DJST) Maramureş care se adresează tuturor tinerilor şi vizează dezvoltarea de competenţe de bază în domeniul consilierii; 16-18 iulie – #UTurnTrainings – Public-Speaking, un training organizat de DJST Maramureş care are ca scop dezvoltarea de competenţe de discurs public; 16-31 iulie – ATAC (Acţiunea Tinerilor Ajută Comunitatea), un proiect organizat de Fundaţia de Voluntari Somaschi care va cuprinde ateliere pentru tineri din comunităţi dezavantajate, animaţii sociale în comunităţi dezavantajate şi integrarea tinerilor din aceste comunităţi prin participare la alte evenimente din cadrul programului Baia Mare – Capitala Tineretului din România; 23-31 iulie – Tabere de animare, proiect organizat de Fundaţia de Voluntari Somaschi, constă în ducerea în comunităţile dezavantajate activităţi de animaţie, ateliere manuale, sport, sprijin în activităţi practice, distribuire ajutoare etc.: 26 iulie – Connecting for Inclusion, eveniment de tip bibliotecă vie, unde cărţile vor fi voluntari, lucrători de tineret, solicitanţi de azil, refugiaţi, iar tematicile vor fi: migraţie şi tineret. Proiectul este organizat de Fundaţia de Voluntari Somaschi; 29 iulie – Ziua Picnicului reprezintă o activitate prin care Asociaţia Esperando doreşte să readucă băimărenilor simplitatea de odinioară când o pătură, un sandviş şi apa erau suficiente pentru a petrece o duminică împreună cu familia, bucurându-se de soare, natură şi de cei dragi; 23-25 iulie – #UTurnTrainings – Promovare în Social Media, un training organizat de DJST Maramureş care se adresează tinerilor şi vizează dezvoltarea competenţelor de promovare online.