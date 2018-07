O călătorie în Moldova

Un grup de 40 de persoane din Tg. Lăpuş şi împrejurimi, în majoritate membri ai Asociaţiei pensionarilor din învăţămînt, preşedintă prof. Rozica Bott, a organizat o excursie în Bucovina şi Basarabia, activitate dedicată Marii Uniri.

Prof. Rozica Bott ne spune: “Am pornit în călătoria pe un traseu ce a marcat cîteva obiective naturale, monumente istorice, culturale, religioase, muzee, o grădină botanică, o casă memorială, un combinat viticol. Bucovina este o regiune istorică pitorească. Primul popas a fost în Pasul Tihuţa, la graniţa dintre Bucovina şi Transilvania, în satul Piatra Fîntînele, unde a fost construit hotelul «Castel Dracula» ce respectă descrierea din romanul lui Bram Stoker, creatorul mitului. În judeţul Suceava, pe malul rîului Solca, am vizitat mănăstirea «Arbore», înscrisă în Patrimoniul UNESCO, cu o biserică unică prin proporţiile sale neobişnuite. La Suceava, am vizitat Muzeul Satului Bucovinean şi Cetatea de Scaun a Sucevei, una dintre cele mai frumoase cetăţi medievale. Municipiul Iaşi (urbe a celor 7 coline), fostă capitală, impresionează prin aspectul său modern, prin numeroasele obiective turistice. Grupul din Tg. Lăpuş a vizitat Grădina Botanică «Anastasie Fătu» (105 ha), Bojdeuca lui Ion Creangă, Parcul (grădina) Copou, Teiul lui Eminescu, Bustul lui Eminescu, Bustul lui Ion Creangă, Monumentul poetei Veronica Micle, Obeliscul cu lei. În centru, am văzut Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei (cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva), Palatul Culturii (construit între 1906 şi 1925, pe locul fostului Palat Domnesc, astăzi este sediul Complexului Muzeal Naţional «Moldova»). În centrul istoric, în apropierea Palatului Culturii, se găseşte Complexul urbanistic şi comercial „Palas” (27 ha).

Basarabia, teritoriul dintre rîurile Rut şi Nistru, în anul centenar al Marii Uniri, este un obiectiv important pentru turism. Am admirat Chişinăul, capitala Republicii Moldova, din autocar. Pe bd. Ştefan cel Mare, am văzut numeroase obiective sociale, politice, economice. Un obiectiv apreciat a fost Crama Cricova, ce face parte din Patrimoniul Naţional, «oraş» subteran întins pe 53 ha, cu cele mai mari beciuri din lume.

În ultima parte a călătoriei, am vizitat Cetatea Neamţ, Mănăstirea Neamţ şi Mănăstirea Agapia, unde frescele sunt pictate de Nicolae Grigorescu. Am poposit în drum spre casă la Cheile Bicazului şi Lacul Roşu”.