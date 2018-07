Trădare sau scenarii …

Interesat de apariţia cărţii „Prăbuşirea mitului securităţii”, autori Corvin Lupu şi Cristian Troncotă, am participat în ziua de 28 iunie 2018 la lansarea acesteia. Spre surprinderea mea, sala de la Biblioteca judeţeană (de obicei arhiplină) a fost pe jumătate ocupată.

Despre autori cunoşteam că au fost colaboratori ai revistei „Vitralii, lumini şi umbre”, destinată în principal rezerviştilor din fosta securitate (Troncotă fiind şi el rezervist din această structură). Nu mă aşteptam să aud laude la adresa Securităţii, dar ce mi-au auzit urechile a întrecut orice măsură: „Toată Securitatea” a trădat, toate relele de acuma se datorează Securităţii, care a transformat România într-o colonie, iar generalul Vlad Iulian a fost primul şi cel mai vinovat! Eu, care am lucrat 30 de ani în M.I., perioade aproximativ egale la Securitate şi la Miliţie-Poliţie, m-am simţit jignit pentru atributul de „trădător”. La finalul acuzelor (prezentarea cărţii a fost plină de acuze şi iar acuze…), participanţii la lansare au fost invitaţi să pună întrebări.

Un profesor universitar şi-a exprimat punctul de vedere cu privire la anii de închisoare înduraţi, dar a fost oprit de moderator. Eu am adresat întrebarea: „Dacă s-ar admite că generalul Vlad, sub presiunea evenimentelor, a trădat, despre Armată, care a avut rolul determinant în victoria Revoluţiei, ce se poate spune?”

Răspunsul domnului Lupu a constat în repetarea acuzelor contra Securităţii şi a acuzat şi Armata de trădare! Securitatea şi trădătorii din Armată au conspirat. Indignarea subsemnatului a devenit furie cînd, deşi nu l-a nominalizat pe generalul Guşe, a spus clar că pe lîngă Stănculescu au fost şi alţi trădători în conducerea Armatei, Stănculescu, Vlad şi generalul Guşe fiind menţionaţi ca trădători – pentru că nu au aplicat legea şi au uneltit răsturnarea lui Ceauşescu. Să susţii că Ceauşescu nu trebuia răsturnat de la putere, după ce a dat ordin „să se tragă cu armamentul”, este motiv să-i întrebăm pe C.L. şi C.T.: Ce fel de oameni sînteţi? Nu cumva hoţii strigă „Hoţii”?

Oricîte argumente ar invoca, susţinerea autorilor (că cei care au refuzat să execute ordinul de a trage în manifestanţi sînt trădători) nu poate convinge pe nimeni. De ce scot această carte la 30 de ani de la revoluţia din 1989 şi după moartea generalilor Guşe şi Vlad?…

Părerea mea este că cei doi autori trăiesc o frustrare, justificată sau nu, prin nerecunoaşterea unor merite (drepturi la care dînşii consideră că ar fi fost îndreptăţiţi). Concluziile cercetării lor istorice îşi pierd obiectivitatea, fiind anulate de subiectivism. Autorii nu sunt credibili.

În final, domnul Lupu s-a referit şi la securiştii care trăiesc modest şi nu pot fi alăturaţi trădătorilor, fără a nominaliza nume, grade sau funcţii, şi într-o doară a amintit despre implicarea Securităţii în unele realizări economice ale României. Nu a amintit însă nimic despre militarii ţării care după decembrie ’89 au contribuit la schimbarea vieţii noastre.

Sînt convins că istoria va scoate la iveală adevărul, după sedimentarea tuturor percepţiilor şi frămîntărilor care tulbură societatea. Acesta (adevărul) trebuie să învingă!

col. (r) Gheorghe NEAG