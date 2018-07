Concert-spectacol de excepţie: “Acasă la Grigore Leşe”

Sîmbătă şi duminică, 7-8 iulie 2018, în satul Stoiceni aparţinător oraşului Tg. Lăpuş, a avut loc, în cadrul Centrului Cultural „Grigore Leşe”, un concert – spectacol de excepţie, sugestiv intitulat „Acasă la Grigore Leşe – „Tradiţie şi avangardă” ce a fost susţinut de către prof. dr. GRIGORE LEŞE, profesor la Universitatea Bucureşti şi realizator de de emisiuni TVR. Acest proiect a fost realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Maramureş şi Primăria oraşului Tg. Lăpuş.

Grigore Leşe este considerat şi apreciat, pe bună dreptate, ca fiind o legendă a folclorului românesc autentic, un neobosit şi consecvent promotor al valorilor folclorice româneşti. În tot ce a întreprins Grigore Leşe la Stoiceni a fost sprijinit de către surorile sale Julieta cu soţul său Andrei, de Mărioara cu soţul ei Gheorghe. Cîntecele lui Grigore Leşe au dus tradiţiile româneşti pe toate continentele, dar sufletul său a rămas mereu acasă, în Stoiceni, unde ne-a invitat într-un pelerinaj cultural. Casa cu nr. 1 în sat este înconjurată de pădure de brad, carpen şi salcîm. Prin grădină trece un pîrîu, asemeni unui peisaj de basm. Aici au fost întîmpinaţi oaspeţii, invitaţii din străinătate, din ţară şi localnici cu un bufet suedez cu delicatese. Apoi, într-o atmosferă distinsă şi emoţionantă, în cadrul Concertului “Tradiţie şi avangardă” au cîntat, cum numai el putea s-o facă – GRIGORE LEŞE şi AG WEINBERGER. A fost o îmbinare deosebită între muzica tradiţională, folk şi cea clasică. Cu voci îngereşti au cîntat în noapte cei doi mari maeştri ai muzicii. În duet, GRIGORE a interpretat împreună cu mama sa, distinsa doamnă Nastasia şi apoi cu publicul prezent, melodia “Nu-i lumină nicăiri, c-o murit tăţi oamenii”. Duminică, 8 iulie 2018, s-au desfăşurat două momente religioase semnificative. Mai întîi, toţi participanţii au fost la slujbele şi rugăciunile tămăduitoare de la Biserica ortodoxă română de la Stoiceni, preot paroh Ovidiu Gîţ, iar preotul Gheorghe Sas şi Mihai Neamţu din Bucureşti au rostit alese predici şi cuvinte de învăţătură. La slujbe a răspuns un cor reunit din Braşov, Cluj-Napoca şi Bistriţa-Năsăud. De la această biserică, toţi participanţii, într-un pelerinaj, s-au îndreptat spre Biserica “Din Deal” unde au fost comemoraţi bunicii lui GRIGORE LEŞE. De aici, întreg alaiul s-a deplasat la casa lui GRIGORE, unde s-a desfăşurat un alt extraordinar concert cu jocuri populare ca la şură, în acompaniamentul unui taraf din Sîngiorz Băi, iar trupa de teatru OKAUA din Bucureşti ne-a fascinat cu dansurile şi tinereţea lor.

Corina Niţă, lider al Campaniei de teatru Okaua, ne-a spus, printre altele: „Compania noastră din Bucureşti este foarte cunoscută în România şi peste hotare. Noi sîntem elevi din clasele IX-XII ai Liceului „Alexandru Ioan Cuza” şi în acest an am participat la cel mai mare Festival internaţional de teatru Shakespeare din Craiova, unde l-am întîlnit pe maestrul GRIGORE LEŞE, care ne-a invitat să venim la Stoiceni”. Pentru că a venit ploaia, Jocul la şură s-a desfăşurat cu adevărat în şură, iar ceteraşii au cîntat în pod. S-a vernisat şi vizitat Expoziţia de grafică şi acuarelă românească cu 20 de exponate ale celor mai buni pictori şi graficieni din România şi o alta de produse culinare tradiţionale (colaci şi colăcei), confecţionaţi de către doamna Maria Buda de la Tg. Lăpuş. La evenimentele de la Stoiceni, au fost prezenţi alături de primarul oraşului Tg. Lăpuş, Mitru Leşe şi viceprimarul Vasile Kraus şi excelenţa sa Herman Bercovitz, consulul onorific al României în Israel, medic personal onorific al premierului israilean Beniamin Netaniahu, dar şi o echipă a TVR 1, cu prezentatoare şi realizatoare de filme documentare, d-na Monica Ghiurco. Herman Bercovitz este de sorginte lăpuşeană şi a venit la Stoiceni alături de distinsa sa soţie Elisabeta. Totul a mers ca pe roate, hori, cîntec, joc la şură, ritm, rugăciune, identitate naţională. Concluzionînd, putem afirma cu toată certitudinea faptul că manifestările de la Stoiceni au fost o extraordinară reuşită.