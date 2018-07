Despre restructurarea ANAF – Judeţul trebuie să redevină ce a fost în anii trecuţi

Săptămâna trecută, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat că administraţiile fiscale judeţene vor trebui să redevină „ce au fost în anii trecuţi”, odată cu restructurarea ANAF şi trecerea contribuabililor mijlocii înapoi la judeţe.

„La ANAF, există o prevedere legală care spune foarte clar că, de la 1 august, mijlociii trec la judeţ, aşa cum era înainte. Am discutat cu preşedintele Fiscului, care mi-a prezentat câteva motive pentru care îmi propune să derogăm, să extindem cu încă o lună de zile, aproximativ. Pot să fiu de acord cu această derogare doar dacă – şi am şi stabilit acest lucru – de la regiune toată activitatea trece înapoi la judeţ, cum era înainte. Judeţul trebuie să redevină ce a fost în anii trecuţi, adică să decidă la nivel de judeţ ce au de făcut în privinţa Fiscului şi a activităţilor pe care le au de derulat la nivelul judeţului. Pentru că eu am nevoie de un interlocutor care să răspundă de absolut tot ce face acolo, dar trebuie să îi dau şi pâinea, şi cuţitul. Nu poţi pune regiunea să decidă şi să tragi la răspundere judeţul” – a spus Teodorovici.

Potrivit ministrului, direcţiile regionale vor mai avea doar un rol „metodologic”, aceste schimbări urmând să se producă în următoarele luni.

„La nivel de regiune, să rămână doar un rol metodologic: culegeri de date, informaţii, prelucrarea lor, analize, studii, ca să le fie utile atât la nivel de judeţ, cât şi la nivel central… Schimbările se vor produce în câteva luni de zile” – a adăugat Teodorovici.

Ministrul Finanţelor Publice a vorbit, de asemenea, despre intenţia de a externaliza o parte din serviciile derulate de Fisc şi trezorerii, pentru a putea oferi cetăţenilor români servicii comparabile cu cele din afară.

„Un alt obiectiv al nostru este să externalizăm foarte mult din ceea ce face astăzi Fiscul, Trezoreria, pentru că ţin foarte mult la a oferi cetăţeanului, românului, aceleaşi servicii pe care le primeşte un cetăţean european în ţara de origine. Nu vrem să facem noi, ca Fisc, ca stat, va face piaţa şi noi vom plăti pentru acele servicii, ca stat” – a explicat ministrul.