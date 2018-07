Ploile abundente au adus şi dăunători mulţi la legume!

Fermierii au avut noroc în această primăvară şi vară cu vremea ploioasă, faţă de anii trecuţi cînd s-au lovit de secetă. Astfel, apa din abundenţă a făcut legumele, fructele şi cerealele să crească frumos. Reversul medaliei a fost însă că odată cu apa s-au înmulţit şi dăunătorii. Acum agricultorii se străduiesc să scape de această problemă prin diferite tratamente.

Cultura mare, în schimb, a evoluat destul de bine datorită vremii prielnice, aşa că aici nu sînt probleme mari. Gheorghe Tinc, un fermier din Mireşu Mare, ne-a explicat: „Cultura mare a mers destul de bine, ţinînd cont de vreme, în sensul că am fost feriţi totuşi de gheaţă, viscol şi îngheţ. Am avut şi ploaie destulă, deci nu au fost probleme cu apa la plante. Eu am cultivat vreo 4 hectare de porumb, cam 1,5 hectare de grîu, vreo 30 de arii de orz. Asta e cultura mare. Legume am 3 hectare şi jumate, din care 0,5 hectare spaţii protejate de solarii, iar restul legume în cîmp. La acest capitol ploile ne-au ajutat, dar ne-au şi încurcat mult! Au apărut tare multe boli şi foarte mulţi dăunători, pe care îi putem combate extrem de greu. Acum experimentăm substanţe care sînt mai noi pe piaţă, dar e greu. Ca legume avem roşii, ardei, varză, vinete, conopidă”.

Toată recolta de cereale o foloseşte în ograda proprie

Fermierul nu se plînge de piaţa de desfacere, o problemă a multora care cultivă cereale la nivel mare. Tot ce produce foloseşte în zootehnie: „Nu-mi fac probleme, în ceea ce priveşte piaţa de desfacere, cu ce obţin din cultura mare, deoarece fac şi puţin zootehnie, iar ce obţinem consumăm la animale, astfel că încerc să mă extind. Referitor la legume, am două puncte de desfacere cu amănuntul. Unul e în Sighetu Marmaţiei, iar ceea ce nu reuşesc să vînd acolo, merg pe en-gros în Baia Mare. Cît despre preţurile la legume în acest an, eu spun că sînt bune faţă de anii trecuţi. Atîta timp cît rămîi cu ceva după muncă, e bine. Dacă ne tot plîngem, atunci mai bine punem bota jos şi ne lăsăm! Normal că există şi loc de mai bine, dar aşa cum e acum e OK”, a mai spus fermierul. Cît despre direcţia în care se îndreaptă agricultura la nivel naţional, Gheorghe Tinc este de părere că aceasta nu e prea bună, dar se va regla în timp. (r.p.)