Bârsana aşteaptă titulatura de staţiune turistică

Bârsana este cunoscută de toată lumea de pe urma mănăstirii de acolo. Totuşi, localitatea mai are multe alte atracţii turistice, pe care administraţia publică doreşte să le pună în valoare. Însă asta se va întâmpla numai după ce comuna va primi statutul de staţiune turistică de interes local.

Primăria a depus documentaţia la Bucureşti pentru a deveni staţiune turistică şi acum aşteaptă avizul. Deşi are aproape 200 locuri de cazare pe teritoriul ei, se pare că acestea nu sunt suficiente, mai ales în sezonul de vară. Teodor Ştefanca, primarul comunei, ne-a precizat: „Turismul este în creştere în Bârsana. Avem circa 170 locuri de cazare în comună, dar şi acestea sunt insuficiente, fiindcă cererea este destul de mare. Tot mai mulţi oameni se gândesc să-şi deschidă pensiuni. Eu i-am încurajat să o facă. Avem cred că cinci persoane care şi-au pregătit proiectele, numai că anul acesta le-au scos de la finanţare pe zona noastră. Probabil că primăria îi va sprijini pe doritori oferindu-le anumite facilităţi pe viitor. De asemenea, ne dorim să devenim staţiune turistică de interes local, că potenţial avem. Am făcut demersurile şi eu cred că în această vară vom primi statutul. Va fi un câştig şi pentru cei care-şi construiesc, sau îşi vor construi pensiuni. În momentul în care avem această titulatură, ne vom gândi la un proiect, ca turiştii care vizitează Mănăstirea Bârsana, monumentul Unesco, sau celelalte obiective, să beneficieze de toate condiţiile. Astfel vom pune mai mult în valoare şi atracţiile care sunt încă necunoscute. Spre exemplu, Bârsana a avut o cetate aici. Mai mult, comuna este aşezată pe o rocă de sare, lucru de care putem profita. Dar la toate aceste oportunităţi ne vom gândi la momentul în care vom deveni staţiune turistică de interes local”.

Comuna e plină de turişti veniţi la mănăstire

Turiştii vin în comună şi vizitează în număr mare mănăstirea, mai ales pe timpul verii. O mare parte sunt din ţară, dar vin şi din străinătate: „Suntem din Baia Mare şi am venit la mănăstire cu nişte prieteni de familie din Bucureşti. Stăm doar o zi, deci nu avem nevoie de cazare, însă anii trecuţi ne-am cazat la o pensiune din sat că am stat mai multe zile. A fost frumos, însă cred că ar fi nevoie de mai multe locuri de cazare, că vin turişti de peste tot şi nu au toţi unde să se cazeze dacă stau mai mult”, ne-a spus Ileana Mateşan, venită în vizită la mănăstire. „Suntem din Anglia şi am venit să vizităm Maramureşul. Astăzi suntem aici la Bârsana, apoi plecăm la Săpânţa la Cimitirul Vesel. Aveţi peisaje de basm aici. Au fost alţi prieteni de-ai noştri şi ei ne-au recomandat să venim în România”, ne-a explicat Joanne Jones din Marea Britanie.