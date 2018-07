Un băimărean a iniţiat o campanie unică în lume

„No more” este numele campaniei iniţiate de Eduard Soponar – un tânăr de 24 de ani – originar din Baia Mare şi stabilit în Calgary, Canada. Scopul acesteia este de a sprijini persoanele de gen feminin la locul de muncă în condiţiile în care, cel puţin în Canada, statisticile din acest punct de vedere sunt îngrijorătoare: 67% dintre persoane cunosc cel puţin o femeie sau o fată abuzată sexual şi doar 5% din agresiunile sexuale au fost raportate la poliţie (potrivit datelor din anul 2014). Mai mult, industria modellingului, cea în care însuşi Eduard activează cu propria agenţie, este compromisă de astfel de scandaluri. Într-un astfel de context, băimăreanul îşi doreşte ca această campanie să genereze respect pentru fete şi femei la locul de muncă, iar în domeniul modellingului să se elaboreze un Cod Etic aprobat de Statul canadian. Astfel, în 21 iulie, în Calgary – cel mai mare oraş din provincia canadiană Alberta – va avea loc un eveniment care să susţină această mişcare. La acesta vor lua parte îndrăgita cântăreaţă Alexandra Stan şi designerul vestimentar Lorand Coza din Baia Mare.

• „Îmi doresc ca părinţii să nu mai fie speriaţi atunci când îşi lasă copiii să facă modelling”

Reporter: Ce presupune această mişcare şi care e motivul care stă la baza acestei iniţiative?

Eduard SOPONAR: Mişcarea „nomore.mvmt” a fost iniţiată de către agenţia mea de modelling, Monica Model Management. Această mişcare presupune crearea unui Cod Etic care să arate lumii întregi faptul că agenţia mea de modelling este bazată pe anumite principii solide şi că niciodată nu vom face nimic din ce nu trebuie făcut. Din păcate, aşa cum arată studiile din Canada, 67% dintre persoanele care locuiesc aici cunosc cel puţin o femeie sau o fată care a fost abuzată sexual. Se ştie că, în lumea filmului, la Hollywood, a fost începută mişcarea „metoo”. Motivul pentru care am creat această mişcare este pentru a reuşi să aducem acel respect la locul de muncă. Şi îmi mai doresc ca părinţii să nu mai fie speriaţi atunci când îşi lasă copiii să facă modelling. Pentru că, din păcate, sunt multe lucruri care se întâmplă în această industrie şi nu ar trebui.

R.: Care e scopul acestei mişcări?

E.S.: Monica Model Management este prima agenţie de modelling din lume care începe o mişcare în lumea fashion&modelling pentru a crea respect şi siguranţă. De aceea, noi ne-am asociat cu organizaţii de caritate, precum: societatea femeilor WINS (Women in Need Society), societatea oamenilor abuzaţi CUPS (Calgary Urban Project Society ) şi societatea femeilor Every Woman Empowered pentru a avea o bază solidă şi a reuşi împreună să facem ceea ce ne-am propus.

• Urmează un alt eveniment, mai de amploare

R.: Se organizează un concert pentru strângerea de fonduri în acest sens în cadrul căruia va cânta cunoscuta artistă Alexandra Stan. Care va fi programul evenimentului?

E.S.: Da, aşa este. Vom organiza un eveniment pentru strângerea de fonduri în cadrul căruia cântăreaţa Alexandra Stan, dar şi designerul vestimentar Lorand Coza din Baia Mare vor participa. Programul acestui eveniment va fi următorul: vom începe cu expunerea unui ofiţer RCMP (Poliţia Regală Canadiană) care le va vorbi celor prezenţi despre importanţa siguranţei şi a respectului la locul de muncă. După aceea, îl vom avea pe Lorand Coza care îşi va prezenta cartea scrisă de el, „Confesiunile unui anxios”, şi o colecţie de costume făcute pentru băieţi şi prezentate de modele din cadrul agenţiei mele. După aceea, va concerta îndrăgita artistă Alexandra Stan. La sfârşit, vom încheia seara cu un DJ local.

R.: Care sunt următoarele etape în cadrul acestui proiect?

E.S.: Următoare etapă în acest proiect va fi crearea unui document, un Cod Etic pentru agenţia mea de modelling, Monica Model Management. Acesta va fi aprobat de Guvernul Provincial sau chiar de Statul naţional canadian. De asemenea, aş vrea să organizez un eveniment ceva mai de amploare, în cursul anului 2019, care să beneficieze de susţinerea unei celebrităţi de rezonanţă mondială. Noi ne-am dori foarte mult să o avem alături pe realizatoarea de emisiuni americană Oprah Winfrey care să ne ajute în această campanie.