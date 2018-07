Lirica imaginii în coabitare cu arhitectura, pe simezele băimărene

“Arhitectura cerului, a apei şi a pământului” a fost ingenios îmbinată în lucrările de artă expuse recent la Galeria de Artă a Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Baia Mare. Tablourile demonstrează că “arhitectura poate să fie pictată”, după cum a remarcat preşedintele UAPR Baia Mare, Laura Ghinea.

Lucrările sunt semnate de trei artişti care au studiat arta la acelaşi liceu din Cluj: Ovidiu Ciorna, Radu Şerban şi Katona György. Drumurile lor s-au despărţit, fiecare a avut traseul propriu, însă s-au reîntâlnit după mulţi ani în universul fascinant al artei şi nu oricum, ci într-o expoziţie vernisată în Baia Mare, intitulată sugestiv “ReÎntâlnire”.

“E un moment important în carieră, în viaţa noastră. De-a lungul anilor, fiecare are un traseu şi probabil că undeva, cândva se intersectează cu alte evenimente, alte trăiri. Anii au trecut şi am considerat de cuviinţă să facem o întâlnire în Baia Mare. Suntem trei foşti colegi de liceu care am studiat la Artă. Drumurile noastre s-au depărţit. Doi au luat-o pe linia picturii, un altul pe o linie mai tehnică. Ideea acestei expoziţii a pornit de la acest gând de a face o reîntâlnire peste ani, de a fi împreună”, a argumentat arhitectul Ovidiu Ciorna.

Artistul băimărean Bertalan Kovacs afirmă că în cadrul expoziţiei se observă “această legătură dintre artele vizuale, din domeniul liricii imaginii ca tendinţă preponderentă şi arhitectură”. Alături de această convergenţă mai sunt trei colegi, prieteni care se reîntâlnesc. În plus, se constată intrarea în dialog a două spaţii culturale: Clujul şi Baia Mare.

“Avem un moment foarte rar când arhitectura coabitează atât de armonios cu pictura propulsată de doi maeştri care au orizonturi diferite. Arhitectul a venit cu o sinteză care pare foarte simplă la prima vedere. Este arhitectura unei lumi mai puţin accesibile picturii de orice zi. Apare reprezentarea apei în stare naturală. Avem de-a face cu trei registre: apă, cer şi pământ. Noutatea în pictura lui Radu Şerban este căutarea şi găsirea unor soluţii şi anume această picătură inodoră are o forţă şi o conotaţie simbolică, dacă ne gândim la textul biblic cu Noe. Suntem uimiţi că vreo 80% din suprafaţa terestră e alcătuită din apă şi tot cam aşa şi organismul uman. La Katona György apare cerul. Este un artist consistent legat de teluric, de pământ, de lucrurile solide”, a adăugat Bertalan Kovacs.

Artistul Bertalan Kovacs a mai spus că e “un moment de excepţie în care publicului i s-a oferit o selecţie riguroasă dintre trei lumi care sunt legate de arhitectura zidurilor, cerului, a apei şi a pământului”.