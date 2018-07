Proiectul ”Primul ghiozdan” continuă în judeţul Maramureş şi în anul şcolar 2018 – 2019

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean desfăşurată vineri, 13 iulie 2018, aleşii judeţeni au votat, în unanimitate, continuarea proiectului ”Primul ghiozdan” la nivelul judeţului Maramureş. Demarat cu un an în urmă la o amploare atât de mare, proiectul a fost iniţiat, de mai mulţi ani, de actualul consilier judeţean Liliana Moga. Proiectul a fost implementat la nivel judeţean în vara anului 2017, iar pentru anul şcolar 2018 – 2019, acesta va continua printr-un parteneriat de cooperare încheiat între Consiliul Judeţean, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi unităţile administrativ-teritoriale din Maramureş, întreaga finanţare fiind asigurată de instituţia judeţeană. Preşedintele Consiliului Judeţean, Gabriel Zetea a arătat că acest proiect este unul extrem de important şi, investind în educaţie, instituţia judeţeană investeşte în viitorul copiilor Maramureşului.

”Am început anul trecut cu acest proiect care a fost extrem de bine primit atât în şcoli, cât şi de către maramureşeni, în special în zona rurală. Este un proiect frumos, care prevede ca fiecare copil care merge în clasa 0 să primească un ghiozdan echipat pentru şcoală. Consiliul Judeţean susţine financiar acest proiect, deoarece este destul de greu pentru unele UAT-uri să îl cofinanţeze, iar pentru instituţia pe care o reprezentăm nu este un efort financiar mare. Mai mult, elevii care încep primul an de şcoală în toamna anului 2018, în Maramureş, reprezintă un număr similar cu cel de anul trecut”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea.

Invitată la cuvânt, consilierul judeţean Liliana Moga a subliniat faptul că se bucură că o iniţiativă privată, începută la un nivel redus cu ani în urmă, a atins o asemenea amploare. ”Niciodată nu m-am îndoit de calitatea şi generozitatea acestui proiect iar odată votat, în 2017, am avut convingerea că va fi aprobat de aleşii judeţeni şi în anii următori. Mulţumesc executivului Consiliului Judeţean pentru susţinere, iar colegilor consilieri pentru votul acordat, fiind un proiect care are în vedere copiii din întreg Maramureşul”, a declarat consilierul judeţean Liliana Moga.

