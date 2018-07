Filosoful Cezar Mititelu, aşa cum l-am cunoscut (II)

Filosofia are ca particularitate fundamentală faptul că este alcătuită din abstracţii supreme. Bineînţeles, cu asta nu spun o noutate, dimpotrivă această afirmaţie este în chip evident un loc comun. Vreau însă cu aceasta să spun altceva. Solul sufletului tânăr trebuie să fie pregătit (vorba lui Noica), arat şi îngrăşat cum ar veni, spre a primi abstracţiile filosofice. Sămânţa filosofiei, la fel ca în parabola evanghelică a Semănătorului, nu poate să rodească într-un suflet gol sau sterp sau cu spini sau cu uscăciune, adică într-un suflet în care nu este sedimentat un strat gros şi fertil de humă de ordin imagologic. Pentru ca aceste abstracţii să prindă rădăcini, iar filosofia să devină un fel de a fi, sufletul tânărului care vrea să înveţe filosofie trebuie să fie cultivat în principal cu două forme de cunoaştere, privilegiate sub raportul imaginarului pe care îl conţin, fie cu teologie, fie cu artă. Ideal cu ambele. Sufletul trebuie să aibă deja pregătită în sine dimensiunea reprezentării, de exemplu a imaginii create de literatură sau a imaginaţiei stimulate de muzică. Trecerea de la o abstracţie filosofică până la contrariul ei, suprema cuprindere logică după Aristotel, nu se poate face în mod propriu fără ca acest demers să nu „consume” ceva din mediul reprezentării. Filosofia recurge uneori la exemplificări pentru a se putea face înţeleasă, fapt dispreţuit însă de către filosofii mari („în filosofie exemplele sunt cârjile judecăţii”, a spus Kant).

Ne rămâne literatura. Ea este o „oglindă măritoare a vieţii”. Iar viaţa ca atare are două dimensiuni de o evidenţă izbitoare: spontaneitatea şi concreteţea. Dialectica filosofică, trecerea de la ceva determinat la contrariul său, este vizibilă în literatură în mod spontan şi concret. Conţinând de-a valma povestiri despre viaţă şi moarte, comedii şi tragedii, literatura este ea însăşi o dialectică spontană. Desigur, poţi învăţa şi poţi repeta pe de rost o frază, un principiu din Logica lui Hegel de exemplu, chiar fără să fi citit deloc literatură, dar este cu totul altceva dacă, atunci când meditezi la o propoziţie filosofică oarecare, poţi să ai în vedere, în memorie, conţinutul unui roman precum Război şi pace al lui Tolstoi sau o reprezentare despre construcţia muzicală, precum aceea din Poetica lui Stravinski. Diferenţa poate fi uriaşă, totală chiar. Putem avea aici exact diferenţa dintre un papagal şi un om viu.

Ei bine, pentru unii dintre noi, Cezărică a devenit prototipul omului viu, spre deosebire de unii dintre dascălii noştri de la Facultate, cu o cultură precară, care repetau papagaliceşte nişte afirmaţii învăţate mecanic, în tinereţe, din clasicii marxismului. În definitiv, oricine poate învăţa să spună oricând, imediat şi pe negândite, exact contrariul a ceea ce a spus mai-nainte interlocutorul, dar asta este psitacism şi hebefrenie, nu dialectică. Realitatea şi adevărul contrazicerii vin din capacitatea de a parcurge mintal, în mod rapid, un imens material empiric sau de ordinul imaginarului şi numai după aceea să scoţi, în mod convingător, argumente de sens contrar. Cezărică a ajuns practic să dubleze Facultatea, cu aproape toate cadrele didactice la un loc. Simţeai cum în expresiile lui, în chiar fiinţa lui, dialectica de tip socratic devine ceva viu şi adevărat.

De la el am învăţat şi cum se citeşte cu adevărat un roman, o proză de ficţiune în genere, după ce criterii trebuie selectate şi memorate pasajele semnificative, cum trebuie degajat din lectură universul de simboluri, cum trebuie făcute nişte conexiuni, de fapt cum trebuie reconstruit romanul în idee, cum trebuie aplicată o exegeză în raport cu un roman dat etc. Bineînţeles, omul citea şi alt­ceva în afară de capodopere, citea şi literatura curentă, autohtonă, de ficţiune sau de specialitate. Erau frecvente cazurile când cărţi ale autorilor români din domeniul filosofiei sau din domenii adiacente erau citite în faţa noastră cu „maximă exigenţă”. Atunci Cezărică desfăcea cartea filă cu filă, citea fiecare filă cu voce tare, ne întreba dacă nouă ne spune ceva, rupea şi arunca la coş filele care nu spuneau nimic, păstra separat filele pe care găseam vreo idee notabilă, pe care o memora. Atunci volume de câte 300 – 400 de pagini erau reduse la maximum 10 – 20 de pagini, care meritau păstrate şi memorate.

Vagabondul nostru îşi ţinea lecţiile, de fapt discuţiile libere cu noi, în câte o încăpere din cămin, sală de lectură sau uscător, evident fără plată, atâta doar că îl găzduiam pe blat. Se mulţumea cu puţin, ceva cafea, ţigări (fuma în continuu) şi mâncarea pe care i-o aduceam de la cantină. Dacă mai era o vodcă rusească sau un cabernet bulgăresc, atunci când mai reuşeam să vând câte o carte, era cu atât mai bine. Nu cerea niciodată bani, cu excepţia unor cazuri în care avea nevoie de bilet de tramvai sau troleibus, era vorba de mărunţiş – un leu, cel mult doi lei. Nu stătea mult, două-trei zile, până când discuţiile lâncezeau şi noi ne apucam de lectură, atunci el dispărea misterios nu se ştie unde, dar revenea cam o săptămână mai târziu. După câte o astfel de pauză, şi el şi noi aveam subiecte proaspete de discuţie, idei noi. La cămin a fost adus prima dată de către mine, aşa cum reiese şi din declaraţia dată de către Călin Vlasie la anchetă (a se vedea D.U.I. „Horia”, deschis de către Securitate în aprilie 1976, cu nr. I 234327, cota CNSAS).

Modul în care decurgeau discuţiile este descris în Notele informative cu o precizie rară şi în acelaşi timp total nerelevantă, aşa cum fac de regulă idioţii când le ceri să povestească ce au văzut la cinematograf. De exemplu: „Faptul că el [Cezărică] conduce discuţiile rezultă din observaţiile sursei care a observat (sic!) prin geamul uşii că el acordă cuvântul participanţilor, el este cel care vorbeşte cel mai mult, probabil că tot el programează întrunirile. Odată a fost observat că citea celor de faţă dintr-o carte, într-un ritm alert, ceilalţi ascultând foarte concentraţi şi preocupaţi. Ultima întrunire a avut loc pe data de 23.03.1976 şi a durat aproximativ între orele 21-23. Unele durează însă până dimineaţa”. Trebuie să mai spun că la discuţii nu participam numai noi, cei patru urmăriţi – în ordine alfabetică: Horj, Iuga, Teişanu şi Vlasie – ci şi alţi studenţi de la Filosofie care locuiau în cămin, după cum sunt menţionaţi în „Nota” de sinteză dactilografiată de „organ” şi anume: Mitrache Alexandru, Enăşel Horia, Necşuliu Dorin, Munteanu Vasile, Mircea Oliv, Sterea Ion, Dumitraşcu Ion, Alfiri Ion sau Kelemen Andrei, toţi studenţi la diferite secţii ale Facultăţii de Filosofie, dar care nu sunt consemnaţi că ar fi făcut „comentarii ostile”. (va urma)

Nicolae IUGA