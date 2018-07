S-a târnosit biserica seculară din Cerneşti

Duminică, 15 iulie 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, au oficiat Slujba de târnosire a bisericii din Cerneşti, cu hramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, în fruntea unui sobor de preoţi.

Slujba de târnosire

Slujba de Târnosire a fost săvârşită după toată rânduiala Bisericii Ortodoxe, în timpul căreia au fost rostite rugăciunile rânduite, a fost unsă biserica cu Sfântul şi Marele Mir în cele patru laturi exterioare, au fost puse şi pecetluite, în piciorul Sfintei Mese, Sfinte Moaşte de Sfinţi Mucenici de la Niculiţel şi Documentul de Sfinţire, care cuprinde datele importante din dăinuirea sfântului locaş de închinare, a fost spălată cu aghiazmă şi apă de trandafiri Sfânta Masă, au fost puse icoanele celor patru Sfinţi Evanghelişti în cele patru colţuri ale Sfintei Mese, gravate în marmură şi pecetluite cu ceară, a fost sfinţită pictura din interiorul bisericii, catapeteasma, Sfântul Altar şi proscomidiarul, prin ungerea cu Sfântul şi Marele Mir, toate prin rostirea Sfintelor rugăciuni de sfinţire.

Toate fazele târnosirii au fost explicate de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin la microfon, pentru ca să ştie credincioşii ce se petrece în Sfântul Altar.

A fost o slujbă emoţionantă, de mare profunzime duhovnicească, care se oficiază o dată la o foarte mare perioadă de timp, de zeci sau sute de ani.

„Iată cât de minunat lucrează Dumnezeu întru Sfinţii Săi şi prin oamenii şi slujitorii Săi, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, pentru că la 142 de ani de la înălţarea acestei biserici, a fost restaurată, înnoită, împodobită, înzestrată, înnobilată în chip minunat, încât aşa cum se prezintă biserica şi cum înţeleg părinţii mai tineri sau mai în vârstă să facă restaurările astăzi, îmi produc multă bucurie mie, ca Arhiereu, cu 25 de ani de arhierie. Acolo unde este posibilitate, se restaurează bisericile aşa cum vedeţi, şi avem multe, cred că am sfinţit 70-80 de biserici în acest fel restaurate, repictate, reorganizat Sfântul Altar, catapeteasmă nouă, exteriorul restaurat, înzestrări noi şi înnobilări. De ce? Pentru că este Casa lui Dumnezeu! Şi dacă nouă ne place să modernizăm casa noastră sau, dacă-i veche, o demolăm şi construim alta, la confortul şi la standardele de astăzi, ca să avem toate condiţiile, casa lui Dumnezeu nu poate rămâne mai prejos. În biserică suntem oaspeţii lui Dumnezeu şi slujitorii, care sunt ca nişte Arhangheli, sunt datori s-o prezinte Casa lui Dumnezeu înnoită, binecuvântată, aerisită, împodobită, mobilată. Să simtă că este Casa lui Dumnezeu şi Casa Sfinţilor. Aşa am ajuns cu procesul acesta de înnobilare a bisericilor, încât astăzi, când sfinţim o biserică renovată, să simţim că sfinţim o biserică nouă. Aceasta, pe care am sfinţit-o azi, are un aspect de biserică nouă”, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„Bisericile ortodoxe nu se poate să nu aibă pictură, a mai subliniat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Noi am şi pornit un proiect eparhial: «Nicio biserică parohială fără pictură integrală.» Nu doar câteva elemente, care să arate că suntem în Casa lui Dumnezeu. Aşa cum este biserica aceasta pictată, când participă şi autorităţile în Sfântul Altar şi văd cum se sfinţeşte Sfânta Masă a Altarului, cât este de complexă Slujba de Sfinţire, nu mai confundă niciodată Biserica lui Hristos, Biserica Ortodoxă şi biserica locaş de cult, cu casele de adunare. Nu se compară. Acolo se fac rugăciuni, în casele de adunare. Ele n-au catapeteasmă, n-au sfinţi, n-au cruce, n-au icoane, nu se face Liturghie, nu sunt taine, nu sunt odăjdii preoţeşti. Nu este biserică, este casă de adunare. Aşa cum îi spun ei”, a concluzionat Părintele Episcop Iustin.

Sfânta Liturghie Arhierească

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi Preasfinţitul Părinte Arhiereu-Vicar Timotei Sătmăreanul au oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în fruntea unui sobor de 30 de preoţi şi diaconi, pe o scenă amenajată în curtea bisericii. Din sobor au făcut parte Arhim. Pantelimon Ilieş, de la Mănăstirea Rohia, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpuşului, Pr. Ioan Ciceu, proinprotopop al Lăpuşului, Pr. Mihai Gheduţiu, secretar protopopesc al Lăpuşului, preoţi din parohiile din protopopiat.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, iar la chinonic a cântat Aurel Bolbos.

Între credincioşi s-au aflat primarul comunei, Vasile Giurgi, viceprimarul Ioan Gherghel, consilieri locali, oameni de afaceri.

Cuvântul de învăţătură

Preasfinţitul Părinte Epis­cop Iustin a rostit cuvântul de învăţătură în faţa credincioşilor, veniţi în număr mare să se roage împreună cu soborul la acest important eveniment al comunei, care are loc o dată la câteva generaţii.

Cuvântul de învăţătură s-a referit la duminica a VII-a după Rusalii a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic şi la Evanghelia duminicii, a vindecării celor doi orbi şi a unui mut din Capernaum.

„Ce învăţăm noi? (din Evanghelia de azi, n.n.) s-a întrebat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi a şi răspuns apoi: “Să fim mărturisitori. Să ne cunoaştem dreapta credinţă. Să fim mărturisitori şi apostoli, ca cei doi orbi vindecaţi, să fim mărturisitori ca Sfinţii Părinţi de la Sinoadele Ecumenice, că avem dreapta credinţă a celor şapte Sinoade Ecumenice, să fim buni şi iertători, să nu fim invidioşi şi răi, ci să fim echilibraţi, iertători şi iubitori, pentru că suntem creştini adevăraţi, şi numai aşa ne mântuim, şi numai aşa ne poate ierta şi binecuvânta Dumnezeu, dacă şi noi iertăm şi binecuvântăm şi nu blestemăm. Şi facem bine cât putem. Şi noi, clericii, învăţăm din pericopa evanghelică de astăzi că Sfânta Liturghie şi cuvântul nu sunt suficiente. Deci, după Liturghie, sfinţi părinţi, trebuie să urmeze filantropia, adică mila creştină şi fapta bună. Niciodată Biserica n-a fost străină de filantropie, chiar dacă nu contabilizează toţi. Filantropia creştină nu este asistenţă socială. Filantropia creştină este Hristocentrică, în jurul lui Hristos. Şi după modelul lui Hristos, Cel bun, blând, milostiv şi de oameni iubitor.”

Distincţii

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a înmânat Gramata Episcopală părintelui paroh Sabin Bud-Tîmbuş, în semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească şi social-filantropică şi pentru contribuţia adusă la înnoirea şi împodobirea bisericii cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Parohia Cerneşti, Protopopiatul Lăpuş, şi primarului Vasile Giurgi al comunei Cerneşti, în semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru contribuţia adusă la înnoirea şi împodobirea bisericii târnosite duminică.

Diplome de vrednicie a acordat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin prim-epitropului Augustin Cosmuţa, lui Ioan Gherghel, viceprimarul comunei Cerneşti, lui Marcel şi Liliana Gârda, patronii firmei „ROXAR PROD COM” Cerneşti, cel mai important sponsor al bisericii, şi membrilor Consiliului Parohial: Cornel Bota, Ioan Oprea, Ovidiu Bota, Dorel Gârda, Ilie Balcău, Ionel Pinte, Alexandru Cozmuţa, Ioan Marc, Vladimir Mihalca şi Radu Bob, precum şi binefăcătorilor Cristian Marc, Ştefan Medan şi Dorel Crăciun.

Preotul paroh a primit în dar de la Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin o cruce pectorală, iar acesta, la rândul lui, a dăruit celor doi Ierarhi câte o icoană, care vor împodobi muzeul Episcopiei, şi câte un coş cu flori.

***

Biserica din Cerneşti a fost construită în 1876, între 1981-1983 a fost reparată şi târnosită prima dată în 1984 de Arhiepiscopul Justinian Chira, pe vremea când era Episcop-Vicar la Cluj. În perioada păstoririi preotului Sabin Bud-Tîmbuş, din 1987 până în prezent, s-au efectuat mai multe lucrări de reparaţii, care au culminat cu refacerea integrală a boltei, refacerea acoperişului şi învelitoare nouă, renovarea în întregime a turnului, retencuire şi pregătirea pentru pictura în frescă, efectuarea drenării. S-a sculptat un iconostas nou, din lemn de tei, şi a fost pictată integral biserica de Nicolae Andronaş. Sfânta Masă a fost rezidită şi a fost reorganizat Sfântul Altar. S-au făcut multe alte lucrări. Biserica a fost înzestrată şi împodobită cu toate cele necesare.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”