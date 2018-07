Trei persoane ascunse într-un microbuz

Poliţiştii de frontieră din Nădlac II au depistat trei persoane din Sri Lanka, care au încercat să iasă ilegal din ţară, ascunse într-un loc special amenajat al unui microbuz. Cei doi cetăţeni români care au încercat să-i treacă ilegal frontiera, ascunzându-i în microbuz, sunt cercetaţi pentru trafic de migranţi.

În data de 14 iulie, în jurul orei 22.40, în PTF Nadlac II – Csanadpalota s-a prezentat, la ieşirea din ţară, cetăţeanul român B.T., în vârstă de 27 de ani, domiciliat în judeţul Braşov, conducând autoutilitara marca Fiat Ducato, înmatriculată în Bulgaria. Împreună cu acesta călătorea ca pasager cetăţeanul român H.A., în vârstă de 39 de ani, domiciliat pe raza aceluiaşi judeţ.

În urma controlului autoutilitarei, poliţiştii de frontieră au descoperit, ascunse în interiorul mijlocului de transport, într-un loc special amenajat situat în podeaua din spatele şoferului, sub primul rând de banchete, trei persoane, doi bărbaţi şi o femeie.

În urma verificărilor, poliţiştii de frontieră au stabilit că cei în cauză sunt cetăţeni din Sri Lanka, cu vârste cuprinse între 27 şi 39 de ani. Persoanele în cauză aveau permise de şedere eliberate de autorităţile române.

La cercetări, cei doi braşoveni au declarat că au fost contactaţi, prin intermediul internetului, de cetăţenii din Sri Lanka, pentru a-i ajuta să ajungă în Italia, serviciu pentru care au primit suma de 300 euro fiecare.

Persoanele ascunse au declarat că doreau să ajungă în Spaţiul Schengen şi au recurs la această metodă deoarece nu aveau o viză care să le permită acest lucru.

Poliţiştii de frontieră au întocmit ambilor cetăţeni români acte de urmărire penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de migranţi, iar în cazul cetăţenilor din Sri Lanka, acte de urmărire penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat.

Autoturism căutat în Italia, confiscat la frontieră

Sâmbătă, în Punctul de Trecere a Frontierei Naidăş, judeţul Caraş-Severin, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control la frontieră un cetăţean român, în vârstă de 46 de ani, domiciliat în judeţul Dâmboviţa, la volanul unui autoturism marca Mercedes.

În urma verificărilor, poliţiştii de frontieră au constatat că autoturismul figurează ca fiind bun căutat pentru confiscare, alertă introdusă de autorităţile din Italia, în luna mai a anului 2017.

Bărbatul a declarat că a cumpărat maşina în luna decembrie anul 2016, de la o persoană ale cărei date de identitate nu le cunoaşte, necunoscând faptul că autoturismul este căutat de autorităţi.

Drept urmare, autovehiculul, în valoare de aproximativ 25.000 euro, a fost indisponibilizat, urmând ca la definitivarea cercetărilor să fie luate măsurile legale.

În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt.