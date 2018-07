Volkswagen e-golf sau cu ce se mândresc germanii celui mai mare gigant auto de pe glob. În anii 90` s-a dezvoltat o nouă nişă pe piaţa auto, maşinile electrice, mai exact maşini clasice convertite în maşini electrice, totuşi acestea nu prea au avut succes deoarece nu erau fiabile, spre exemplu, cu toate că Masserati Biturbo 1985, transformat în vehicul electric devenea mai fiabil, datorită bateriilor primitive ce conţineau acid, o maşină electrică nu putea funcţiona mai mult de doi ani fără schimbarea bateriei, însă din 2008 încoace lucrurile au început să stea altfel odată cu apariţia celor cu ioni de litiu. Astfel, viitorul maşinilor electrice a devenit mai clar ca niciodată. Dezvoltarea primului model Tesla, automobil sport electric 100%, numit Tesla Roadster a contrabalansat balanţa puterii în lumea automobilistică, maşinile pe bază de combustibili fosili pierzând din anvergură. Producători de vehicule rutiere <<normale>> ca Volkswagen, au început să producă maşini electrice. Volkswagen e-golf este al doilea autoturism electric dezvoltat de această marcă. În 2017 a fost îmbunătăţit. Designul este specific vehiculelor electrice. Autoturismul dispune de faruri LED ce emit o lumină similară luminii naturale. LED-urile sunt aşezate sub forma literei C nu doar pentru decor ci şi pentru sporirea vizibilităţii automobilului.

Trecem la sistemul de propulsie electrică. Componentul principal al acestuia este motorul ce are o putere maximă de 100 kW şi un cuplu de 290 Nm încă de la prima turaţie a motorului. Astfel, avem o acceleraţie impresionantă, ajungând de la 0 la 60 de km în doar 4,2 secunde. Viteza maximă a automobilului este de 150 km/h. Autonomia maşinii este de 300 de km. Datorită modului Eco+ aceasta nu este doar teoretică. Pentru cei care doresc agilitate şi confort autoturismul dispune de modul Eco. Dacă bateria prezintă un nivel de încărcare corespunzător sunt posibile viteze mai mari în ambele moduri, inclusiv pentru depăşiri şi sprinturi scurte. Totodată, frânele inteligente permit mărirea autonomiei.

Trecem acum la interior. Modelul e-golf dispune de sistemul de navigaţie Discover Pro cu touchscreen TFT color de 23,4 cm(9,2 inchi) pentru redarea excelentă a hărţilor 3D, mufă USB, două sloturi pentru carduri SD, interfaţă Bluetooth, unitate CD compatibilă Mp3 şi WMA, recepţie radio FM şi 8 difuzoare. Dotările acestuia sunt reprezentate de telefonie şi multimedia. Pentru utlizarea celularului avem două moduri: „Comfort” şi „Bussiness”. Prin conexiunea telefonului mobil cu microfonul şi difuzoarele maşinii prin bluetooth putem folosi celularul fără să-l scoatem din buzunar. Mai mult, acest model Volkswagen mai dispune şi de următoarele funcţii: funcţia pentru comandă vocală, funcţia Acc (păstrarea automată a unei distanţe normale faţă de un alt vehicul, în combinaţie cu două ambreiaje DSG, maşina poate frâna semiautomat, dar şi să pornească singură) funcţia Front Assist pentru câţiva bănuţi în plus (frânare automată bruscă), funcţiile Park Assist şi Blind Spot (pentru parcări), funcţiile Lane Assist (păstrarea automată a benzii) şi Emergency Assist (pentru situaţii de urgenţă când şoferul maşinii devine inactiv) şi nu în ultimul rând funcţiile Car Net Guide & Inform, pentru a afla informaţii despre trafic, starea automobilului, destinaţii, posibilitatea apelului de urgenţă şi multe altele.

Încărcarea se realizează folosind dispozitivul Combined Charging System. Acesta se primeşte în momentul achiziţionării autoturismului Volkswagen e-golf.

Preţul maşinii este de 37.975 de euro.

Darius DANCIU, Baia Mare