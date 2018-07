Adrian Ţală, un taloner venit de la Malul Mării

Zilele acestea, oficialii vicecampioanei României au reuşit aducerea talonerului Adrian Mădălin Ţală.

Născut în capitală pe data de 13 martie 1998, jucătorul cu profil ofensiv de 1,75 m – 95 kg a început rugby-ul la vârsta de 13 ani, fiind îndrumat la C.S.O. Pantelimon de cei doi tehnicieni Marius Lache – Ştefan Dulgheru. Pentru gruparea bucureşteană a jucat între anii 2011-2015, trecând mai apoi pentru un an la Clubul Sportiv Şcolar Centrul Naţional de Excelenţă Baia Mare (club condus de Răzvan Popovici – Mircea Taloş). Din 2016 şi până în prezent a jucat la malul mării pentru nou promovata C.S. Tomiţanii Constanţa. După o suită de convocări la naţionalele Under 16, 18 şi 20, încununate cu o participare la Campionatul European U 18 din Portugalia, un loc 4 şi un loc 5 la Campionatele Europene U 20 găzduite de Portugalia şi cel din România, a venit şi prima convocare la România A într-un duel din prima decadă a lunii iunie 2018 cu formaţia britanică England Counties, debut reuşit sub comanda trioului Thomas Lièvremont – Dănuţ Dumbravă – Horea Hîmpea. Datorită calităţilor sale atât la nivelul echipei naţionale Under 18 cât şi la Centrul Naţional de Excelenţă C.S.S.2 Baia Mare (club cu care a câştigat Cupa României la U 18 precum şi Divizia Naţională de Juniori), Adrian Ţală a fost de­semnat să poarte banderola de căpitan de echipă.

(CSM Ştiinţa Baia Mare/Facebook)