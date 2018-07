Bolnavii peste 70 de ani nu mai sunt internaţi în Spitalul Judeţean Baia Mare?

Doamna Livia Şovre, o cunoscută artistă artizană din Maramureş, a avut de curând o problemă gravă cu soţul ei.

Aceasta explică situaţia prin care a trecut: “Soţul meu are 75 de ani şi suferă de mai multe boli (fost miner, pensionar, bolnav de inimă, plămâni, diabet etc.). Am chemat Ambulanţa marţi, 10 iulie 2018, când era extrem de agitat şi abia mai respira, i s-a făcut rău omului. Ambulanţa l-a dus la Spitalul Judeţean DE URGENŢĂ Baia Mare, la UPU. Medicul de gardă (Radu O.) l-a ţinut 2-3 ore sub observaţie, i-a făcut clismă, i-a pus perfuzie şi l-a trimis la Policlinica nr. 2, pe mo­tiv că nu mai are ce să-i facă. M-am rugat insistent de medic să-l interneze pe una din secţiile spitalului, măcar două zile, până ce soţul meu îşi mai revine. N-a fost cu putinţă. Într-un final, l-au transportat cu Ambulanţa la Policlinica nr. 2 de pe str. Progresului. Acolo, dr. Codruţa Chira, medic excepţional, s-a ocupat impecabil de el, fiind internat timp de patru zile, până în data de 13 iulie 2018, când soţului meu i s-a făcut din nou rău. Dr. Codruţa Chira l-a consultat şi a chemat din nou Ambulanţa, care l-a transportat la Spitalul Judeţean.

Am implorat alt medic care era vineri de gardă (dr. Zoltan B.) să-l interneze, că altfel moare soţul meu. Replica acestuia a fost: “ Aici nu-i coteţ de găini şi nici de porci să-l bag unde vrei dumneata!” şi l-au trimis înapoi la Policlinica nr. 2. După 20 de minute, după ce l-a lăsat Ambulanţa, soţul meu a intrat în comă. Doctoriţa a sunat insistent să-l transporte la TBC dar nu l-au primit nici acolo. Atunci a intervenit din nou la Spitalul Judeţean unde l-au internat direct la Terapie Intensivă, fără a mai trece prin Urgenţă. Precizez că soţul meu a contribuit ani de zile, adică toată viaţa lui cât a lucrat, la sistemul de sănătate. Dacă e spital de urgenţă şi nu are ce-i face, atunci unde trebuie să-l internez să aibă ce să-i facă? Acum soţul meu e intubat, viaţa lui depinde de acele aparate de oxigen. Poate că nu va trăi, însă felul cum vorbesc unii medici cu aparţinătorii în Urgenţa Spitalului Judeţean este inacceptabil. În acele momente şi aparţinătorii sunt agitaţi, iar medicii (repet, unii dintre ei) zbiară şi îi jignesc. De ce îşi bat joc de oameni? Nu li s-au mărit salariile? Nici acum nu e bine? De ce au acelaşi comportament? Ori bolnavii cu vârsta de peste 70 de ani nu mai au ce căuta în spital!? Nu odată sunt plimbaţi între spitale. Se repetă mult cunoscuta istorie “Moartea Domnului Lăzărescu?

Am făcut plângere la PSD şi direct la doamna ministru al sănătăţii”.