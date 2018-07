Primul bloc de locuinţe ANL se dă în folosinţă la Sighet

Unul dintre cele două blocuri ANL nou-construite se va da în folosinţă în perioada imediat următoare. Acesta este destinat în principal persoanelor care au fost evacuate din casele retrocedate către vechii proprietari, însă apartamente vor primi şi familiile nevoiaşe, cu mulţi copii, care nu au unde să stea.

Cele două blocuri sunt identice şi oferă câte 48 de locuinţe fiecare, împărţite în garsoniere, apartamente cu două camere şi cu trei. Cererile înregistrate la primărie pentru o locuinţă sunt însă mult mai multe decât poate oferi momentan municipiul. Horea Scubli, primarul din Sighetu Marmaţiei, ne-a precizat: „Dăm în folosinţă un bloc de locuinţe sociale şi îl finalizăm pe al doilea. Ele sunt amplasate la intrare în Sighet pe partea stângă. Sper să constituie un nucleu al unui viitor cartier în zonă, pentru că Sighetul fiind mic, în zona centrală nu are unde să se mai extindă. Sunt câte 48 de apartamente în fiecare imobil şi cuprind garsoniere şi apartamente cu două şi trei camere. Pe fiecare nivel e din fiecare fel câte un apartament. Blocurile sunt identice. Colegii din Consiliul Lo­cal cred au definitivat deja lista repartiţiilor şi probabil că în cel mai scurt timp ne vom apuca de predarea apartamentelor către viitorii chiriaşi. Aceştia vor fi în primul rând cei care au fost evacuaţi din casele retrocedate, pentru că de la acest lucru am pornit şi am reuşit să aducem banii, pe programul acela. Se vor completa chiriaşii cu persoane nevoiaşe, care nu au o locuinţă. La primărie avem însă vreo 4.000 de cereri în total! Sigur, acestea au fost depuse de-a lungul timpului şi probabil că nu mai sunt toate viabile, deoarece omul şi-a depus cererea în urmă cu ceva vreme, dar dacă şi-a găsit între timp o altă locuinţă nu a mai venit să anunţe ca să fie scos de pe lista noastră şi atunci cererea există în continuare. Probabil că persoane active care îşi doresc în prezent o locuinţă cu ardoare şi vin aici aproape în fiecare zi, sunt câteva sute. Există foarte mulţi oameni care fac copii şi nu au adresă, deci cazuri mai delicate şi pe care trebuie să le rezolvi”.

Chiriile vor fi cuprinse între 70 şi 240 de lei

Cuantumul chiriilor percepute va fi diferenţiat, în funcţie de felul apartamentului, însă sumele vor fi destul de mici în comparaţie cu cele de pe piaţa actuală: „Chiriile percepute vor fi modice, ca la orice bloc social, pentru că scopul este de a ajuta oamenii care nu se pot ajuta singuri. Nu ştiu dacă este cea mai potrivită metodă de a-i convinge pe nişte oameni că trebuie să pună şi propria lor contribuţie la bunăstare, nu doar ceilalţi, dar deo­camdată trăim în zona aceasta şi nu avem ce să facem. A venit o doamnă de etnie romă, spre exemplu, cu patru copii ai ei şi doi ai surorii ei, care a decedat, iar ea i-a luat, deci o femeie cu şase copii care nu are unde să stea. Ăsta e un caz social care trebuie rezolvat. Din păcate peste tot se întâmplă din astea şi unele se pot rezolva, altele mai puţin. Chiriaşii vor plăti o chirie plus utilităţile pe care le consumă. Dacă nu vor plăti ce consumă, fie gaz, fie curent sau apă, acestea vor fi tăiate automat de către furnizor, deoarece există contorizare individuală la fiecare apartament. Chiria începe de pe la 70 de lei pentru o garsonieră şi ajunge la 240 de lei pentru un apartament cu trei camere, ceea ce spun eu că nu e mult”, a conchis Horea Scubli. La cel de-al doilea bloc lucrările trebuie să se încheie până la sfârşitul anului. Banii necesari lucrărilor există aşa că nu ar trebui să fie probleme în respectarea termenului.