Diana Câmpan este elevă în clasa a X-a C la Colegiul Naţional Mihai Eminescu din Baia Mare, prof. Codruţa Mureşan. Diana a obţinut premiul al II-lea la concursul de Poezie Arhanghelii, organizat de Departamentul pentru Cultură din cadrul Episcopiei Greco-Catolice de Maramureş în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” din Baia Mare.

Libertate

Steagul nostru tricolor şi gândul cel românesc,

le poartă domol apele albastre şi adânci

spre câmpii cu holde aurite,

ce falnic răsar din sângele soldaţilor noştri.

Ei au căzut demult şi numele lor le strigă acum doar vântul rece şi singuratic.

Din moartea lor s-a născut ţara noastră… casa noastră.

Din sacrificiul lor ne-am născut noi!

Glasul lor e în ciripitul zburătoarelor,

glasul lor răsună şi azi adânc în conştiinţa noastră, în sufletul nostru:

„Noi am sacrificat tot ce am avut şi ce-am iubit

să vă făurim un trecut.

Am părăsit viaţa prea devreme

ca voi s-aveţi azi o casă şi libertate!

Acum e datoria voastră s-o păstraţi,

să rupeţi din rădăcini răul ce vrea să v-asuprească,

să vă fure gândul şi sufletul.

Închideţi-i în inima munţilor,

aruncaţi-i în abisurile mării!

E dreptul vostru din naştere… nu-i lăsaţi să-l ia!

Libertatea de drept a voastră!

Să nu-i ascultaţi când vă strigă că sunteţi prea mici,

când spun că nu puteţi schimba nimic… că sunteţi nimic!

Priviţi-i doar în ochi, să ştiţi cum arată răul

şi păşiţi pe-a voastră cale, spre al vostru destin…

S-aveţi sufletul şi mintea larg deschise

ca să aduceţi libertatea şi celor încremeniţi în indiferenţă şi minciuni.

Aduceţi libertatea neamului vost’!

Voi sunteţi ultima Lui şansă!