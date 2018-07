Un tânăr din Maramureş, în stagiu de practică la NATO

Dorin-Ciprian Grumaz este un tânăr maramureşean care, pe durata acestei veri, efectuează un stagiu de practică tocmai la Delegaţia Permanentă a României la NATO din Bruxelles, Belgia. Activitatea zilnică a stagiarului presupune şedinţe de lucru pe dosare tematice cu statele aliate. De asemenea, are în agendă dosare de lucru şi cu statele partenere, în principiu legate de proiecte concrete de cooperare precum parteneriatul NATO – UE sau dialogul mediteranean. Deşi are doar 23 de ani, Dorin-Ciprian nu este la primul său stagiu de anvergură, CV-ul său cuprinzând internship-uri şi la alte instituţii notorii în context diplomatic, precum Misiunea Permanentă a României de la Viena – Austria ori Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Mai mult, în urmă cu doi ani, a bifat un stagiu de practică la Organizaţia Naţiunilor Unite în Statele Unite ale Americii unde şi-a adus aportul la rezoluţia privind chestiunea refugiaţilor şi migraţiei. Absolvent al Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, tânărul – originar din Tăuţii Măgherăuş – a finalizat recent cursurile Academiei Diplomatice din Viena, iar din septembrie va studia la Colegiul Europei din Bruges, Belgia. Pe viitor, Dorin-Ciprian aspiră la un loc de muncă în cadrul MAE sau al Guvernului României, dorindu-şi să contribuie la activitatea ţării noastre pe plan internaţional şi european.

• Momentan, singurul stagiar din România

Reporter: Îţi completezi impresionantul CV cu un stagiu de practică la Delegaţia Permanentă a României la NATO din Bruxelles, Belgia. Ce te-a determinat să aplici pentru o astfel de experienţă?

Dorin-Ciprian GRUMAZ: Mereu am fost interesat de a munci în cadrul Ministerului Afacerilor Externe sau în cadrul Guvernului, în domeniul afacerilor juridice şi europene. Un astfel de stagiu de practică la o misiune sau delegaţie a României la o organizaţie internaţională mă ajută să mă familiarizez cu această muncă. De asemenea, acest domeniu este strâns legat de studiile mele anterioare şi o bună ocazie de a pune în practică cunoştinţele teoretice.

R.: În ce perioadă are loc stagiul şi ce presupune acesta?

D.C.G.: Stagiul are loc pe durata verii. Echipa română este foarte muncitoare, având multe dosare de interes. Activitatea cotidiană presupune şedinţe de lucru pe dosare tematice cu statele aliate, temele de actualitate internaţională regăsindu-se şi pe agenda de lucru a NATO. De asemenea, există dosare de lucru şi cu statele partenere, în principiu legate de proiecte concrete de cooperare precum parteneriatul NATO – UE sau dialogul mediteranean.

R.: Mai sunt tineri din România care îţi sunt colegi în acest stagiu? Dar din alte ţări?

D.C.G.: Stagiile de practică sunt organizate mereu de către ambasadele, misiunile sau delegaţiile României. Oricând există posibilitatea desfăşurării unui astfel de stagiu, iar procedura de urmat este o procedură standard şi accesibilă. La acest moment, sunt singurul stagiar, dar vor mai veni alţii în lunile următoare. În trecut, la Misiunea permanentă a României pe lângă organizaţiile internaţionale cu sediul în Viena eram doi sau trei stagiari, la fel şi în cadrul Misiunii permanente a României pe lângă ONU în New York. Aceasta este şi situaţia în cadrul altor state, fiecare având între unu şi trei stagiari.

• „Am avut mereu binecuvântarea de a interacţiona cu diplomaţi români cu studii serioase şi experienţă bogată”

R.: Care sunt beneficiile profesionale pentru tine în urma acestui stagiu de practică?

D.C.G.: Aş spune că am mai degrabă beneficii academice deoarece am ocazia să învăţ mult şi multe. În orice caz, o asemenea experienţă mă ajută să îmi îmbogăţesc şi CV-ul, iar în final îmi cresc şansele de reuşită la interviuri de admitere la universităţi sau pe un anumit post de muncă.

R.: Ai bifat până în prezent mai multe intern­ship-uri la instituţii precum Misiunea Permanentă a României de la Viena ori Ministerul Afacerilor Externe. Care e feedback-ul personal vizavi de aceste experienţe?

D.C.G.: Am avut mereu binecuvântarea de a interacţiona cu diplomaţi români cu studii serioase şi experienţă bogată. Oamenii din aceste instituţii sunt, în principiu, foarte disponibili să interacţioneze cu stagiarii, să le ofere explicaţii şi sfaturi şi să îi implice cât mai mult posibil în munca şi dosarele lor. Mereu am mers la birou şi de la birou cu zâmbetul pe buze, având recunoştinţă pentru oamenii cu care lucram zi de zi. Recomand oricărui student interesat de relaţii internaţionale, afaceri europene sau alte domenii asemănătoare să desfăşoare un stagiu de practică în cadrul MAE sau în cadrul ambasadelor sau delegaţilor în străinătate.

R.: De asemenea, ai lucrat în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, în Statele Unite ale Americii. A fost o provocare interesantă?

D.C.G.: Într-adevăr, am desfăşurat şi la ONU un stagiu de practică, în cadrul Misiunii României. Am avut şi aici parte de oameni deschişi, care m-au implicat în dosare importante. La acel moment (2016), pe agenda ONU se afla o rezoluţie privind chestiunea refugiaţilor şi migraţiei, o problemă intens dezbătută la nivel internaţional şi european. În acest context, am avut oportunitatea de a lucra cu diplomaţii români la pregătirea poziţiei României şi a negocierilor efective pe text.

• Mobilitate de tip Erasmus la Universitatea Utrecht din Olanda

R.: Pentru ce carieră te pregăteşti? Unde ai dori să lucrezi?

D.C.G.: Formarea mea este juridică, cu un puternic accept pe drept european şi afaceri europene. Ideal ar fi munca în cadrul MAE sau al Guvernului României. Mereu am dorit să contribui la activitatea României pe plan internaţional şi european, însă nu exclud nici organizaţiile internaţionale sau instituţiile Uniunii Europene.

R.: Care sunt studiile tale?

D.C.G.: Am studiat în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, luând parte şi într-o mobilitate de tip Erasmus la Universitatea Utrecht din Olanda. Anul acesta, în iunie, am absolvit Academia Diplomatică din Viena (Austria), iar din septembrie voi studia la Colegiul Europei din Bruges (Belgia).

R.: Câteva cuvinte despre tine: vârstă, unde locuieşti, hobby-uri.

D.C.G.: Am 23 de ani şi sunt din Tăuţii Măgherăuş. Fiind creştin catolic, în timpul liber vizitez biserici, citesc, merg la muzee sau operă şi teatru. În plus, încerc să mă implic în diverse organizaţii locale nonguvernamentale sau organizaţii profesionale.