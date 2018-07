Noua ordine: fără plastic

Guvernul României a aprobat o Ordonanţă de urgenţă privind gestionarea deşeurilor şi a ambalajelor reutilizabile şi în scurt timp, de anul viitor, după ce va fi implementat acest sistem, ambalajele nu vor mai fi aruncate la gunoi, ci colectate pe diverse căi şi reutilizate, iar procentul de recuperare va creşte de la 5 la 95%, într-o situaţie ideală (există deşeuri materiale care nu pot fi reutilizate şi se depozitează „pe veci”). Oare vom reuşi să ne adaptăm la noul sistem? Nu avem altă cale, dacă vrem să nu fim îngropaţi de gunoaie! De la 31 martie 2019, dacă ordonanaţa va fi acceptată, vom da 50 de bani în plus pentru fiecare ambalaj reutilizabil. Cumperi o sticlă de bere, plăteşti şi garanţia de 0,50 lei pentru ambalaj şi recuperezi banii cînd predai sticla pentru reutilizare. Dacă o arunci în containerul de gunoi, vei plăti 50 de bani ca sancţiune pentru că n-ai selectat deşeurile din gospodărie. Va trebui să conştientizăm valoarea materialelor din ambalaje, după ce zeci de ani am dus la groapa de gunoi toate deşeurile, de-a valma, poluînd grav mediul. Cetăţenii trebuie să-şi schimbe obiceiurile, să înţeleagă că nu există altă soluţie. Cei care se vor încăpăţîna să arunce materialele reutilizabile la pubelă, invocînd motive de lipsă de timp sau comoditate, vor plăti amendă de zece euro (la noi suma nu a fost stabilită). Un rol important va avea autoritatea publică locală, primăria, cea care trebuie să aplice legea „fiecare plăteşte după cît aruncă”. Pubelele dintre blocuri nu vor mai fi la dispoziţia oricui, zi şi noapte, fără restricţie. Obişnuinţa aceasta va dispărea şi fiecare va plăti după cît aruncă. În ecuaţie intră şi fabricanţii de produse ambalate şi comercianţii, împreună cu operatorii ce colectează, prelucrează sumar şi valorifică deşeurile de ambalaje. Dacă lucrurile vor merge bine, poate cu ezitări în primii ani, gospodarii vor plăti doar pentru deşeurile menajere „umede”, adică pentru resturile alimentare care ajung la groapa de gunoi. Vor fi costuri suplimentare de 30 lei pe tonă, pentru susţinerea economiei circulare. Celelalte deşeuri vor fi selectate pe tipuri de materiale. E de aşteptat ca, mai ales în perioada de început a noii strategii de colectare şi selectare a deşeurilor, să apară oameni şi firme care ocolesc traseul de gestionare legală, dar sistemul va fi controlat şi vor acţiona sancţiunile pecuniare. Cine face mizerie pe domeniul public va ajunge să-şi regrete fapta! Uniunea Europeană şi-a stabilit direcţia şi n-are spaţiu de întors. România fie se conformează, fie va fi introdusă în procedurile de infringement şi riscă amenzi de ordinul sutelor de milioane de euro. Aşa că statul român şi autorităţile publice locale sînt invitate să-i convingă pe cetăţeni că altă soluţie mai bună de gestionare a deşe­u­rilor nu găsim. În viitorul apropiat, UE va decide înlocuirea ambalajelor de plastic de unică folosinţă cu ambalaje refolosibile, care să permită utilizări multiple şi să fie apoi introduse, ca materie primă, în circuitul economic. Plasticul va fi înlocuit încet, încet, este o măsură disperată, preconizată prin Strategia Europeană pentru Produsele de Plastic. Societatea nu mai face faţă la invazia plasticului, aşa că pînă în anul 2025 vor fi scoase din uz o mare parte din ambalajele de acest tip. Motivul: poluează mediul, iar prin ardere degajă dioxină, cea mai periculoasă otravă cunoscută, cu efecte cancerigene, malformaţii, diabet, boli neurologice, impotenţă… O milionime de gram de tetraclorodibenzo-dioxina TCDD e mortală! Lumea modernă se bazează pe plastic, dar iată că cea postmodernă fuge de plastic, îl va înlocui cu alte materiale, mai puţin poluante, care pot fi reciclate, cum sînt hîrtia şi sticla. UE încurajează valorificarea deşeurilor, stimulează industria de reciclare şi România merge pe aceeaşi cale, a creşterii responsabilităţii faţă de mediu, şi fiecare dintre noi are un rol important în acest lanţ, dacă nu vrem ca ţara să fie o mare groapă de gunoi!