Sprijin pentru tinerii cu risc de marginalizare socială

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă asigură promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială prin: acompaniament social personalizat, activităţi de informare şi promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare socială în rândul angajatorilor şi subvenţionarea locului de muncă. Acompaniamentul social personalizat se realizează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în baza unui contract de solidaritate (a cărui durată minimă este de 1 an şi maxim de 3 ani).

În baza acestui contract se asigură: medierea muncii; plasare în muncă la un angajator a cărui ofertă de loc de muncă a fost selectată ca fiind corespunzătoare pregătirii profesionale. Subvenţia lunară acordată angajatorilor de inserţie pentru un tânăr marginalizat social angajat, reprezintă salariul de bază stabilit la data angajării, dar nu mai mult de 2 ori valoarea indicatorul social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea contractului de solidaritate. Tânărul cu risc de marginalizare socială este persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii: se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem; are dizabilităţi; nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea; are copii în întreţinere; a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate; este victimă a traficului de persoane.