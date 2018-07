Direcţia de Sănătate Publică Maramureş avertizează populaţia!

La data de 20 iulie 2018 s-au confirmat , la nivel European, 19 cazuri de infecţie cu virusul West-Nile în Grecia, Italia, România şi Ungaria. În România s-au confirmat 5 cazuri de meningo-encefalită cu virusul West Nile. Condiţiile meteorologice actuale sunt favorabile dezvoltării vectorilor prin ploi, perioade de încălzire, inundaţii.

Direcţia de Sănătate Publică Maramureş (director executiv, dr. Rareş Pop) transmite următoarele informaţii şi recomandări generale pentru populaţie: Ţânţarii transmit agenţi patogeni care produc îmbolnăviri la om şi la animale. Bolile cele mai răspândite sunt arbovirozele, dintre acestea făcând parte şi infecţia cu virusul West Nile.

Ţânţarii trăiesc şi se dezvoltă în preajma noastră, unde îi găsim, fie sub formă de larve (ouă), fie sub formă adultă. Larvele de ţânţari se găsesc în apă acumulată în subsolurile blocurilor; în apa care nu se scurge din canalizarea înfundată; în bălţile care se formează în apropierea locuinţelor, din apa care curge din conductele sparte şi din alte instalaţii neîntreţinute; în apa de ploaie păstrată în butoaie/vase în curte; în apa acumulată în recipiente vechi aruncate la întâmplare în preajma locuinţelor (cutii de conserve, cauciucuri de automobile, jucării etc); în apa din gropile şi şanţurile de pe şantiere sau din locuri unde s-a lucrat la instalaţii.

Ţânţarii adulţi zboară în preajma locuinţelor, mai ales dimineaţa devreme sau în amurg, căutând posibilitatea de a se hrăni cu sânge. Aceştia intră în locuinţe prin ferestrele lăsate deschise, prin casa scărilor, prin orificiile de aerisire unde pot rămâne peste noapte. În timpul zilei se adăpostesc în locuinţe, subsoluri, poduri, coteţe, grajduri, magazii, frunzişul copacilor. Ţânţarii pot fi împiedicaţi să se înmulţească în preajma oamenilor prin: evacuarea apei din subsoluri; repararea instalaţiilor de apă şi canalizare din subsoluri şi din apropierea locuinţelor; prin renunţarea la păstrarea apei în butoaie în curte sau să le protejăm de accesul ţânţarilor acoperindu-le bine cu capace potrivite; evitarea aruncării la întâmplare a obiectelor care nu ne mai trebuie şi în care apa poate stagna (cutii de conserve, cauciucuri de automobile, jucării etc); îndepărtarea permanentă a gunoaielor menajere în care se adăpostesc ţânţarii;

Evitarea înţepăturilor de ţânţar se face: purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi, dacă ieşim seara din locuinţe; purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi, dacă ieşim seara din locuinţe sau ieşim seara în parc la plimbare sau când mergem în pădure, la pescuit, în Deltă, etc.; utilizând substanţe chimice repelente împotriva ţânţarilor comercializate în farmacii (DEET, icaridin/ picardin, IR 3535), în concordanţă cu instrucţiunile de pe etichetă, pe care să le aplicăm pe părţile descoperite ale corpului; împiedicând pătrunderea ţânţarilor în casă (plase protecţie la ferestre/uşi); utilizând substanţe insecticide în locuinţă/în jurul locuinţei; utilizând în locuinţă aerul condiţionat; utilizând plase împotriva ţânţarilor în jurul paturilor în cazul în care nu sunt disponibile celelalte măsuri sau dacă se doarme în aer liber. (i.m.)