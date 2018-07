Mara Cîrlig transformă hainele în opere de artă

Mara Cîrlig, elevă în clasa a XII-a la Colegiul de Arte din Baia Mare, îşi transpune de curând pasiunea pentru culoare într-o ocupaţie de tip hand-made: pictura pe haine şi alte accesorii, transformându-şi produsele în veritabile opere de artă. Creaţiile ei – deosebit de populare, în special în rândul tinerilor – atrag ca un magnet utilizatorii de pe reţelele de socializare astfel că adolescenta de 18 ani are deja o consistentă listă de comenzi.

• Timpul de lucru variază de la câteva ore la… câteva zile

În debutul acestei veri, Mara s-a gândit că şi-ar putea întrebuinţa cunoştinţele de desen, culoare şi compoziţie pentru a iniţia ceva ce, probabil, în viitor, ar putea căpăta forma unui business. „Nu de foarte mult timp m-am apucat de pictat haine şi obiecte, mai exact din vara aceasta, dar am descoperit că e ceva ce îmi place să fac. Cel mai mult, ador să pictez flori, dar îmi place să fac şi portrete”, mărturiseşte adolescenta explicând, totodată, şi procedura pe care o foloseşte pentru a-şi transpune creaţiile pe haine şi alte accesorii: „mai întâi, fac schiţele pe hârtie, după care le aplic pe material. Folosesc culori speciale pentru textile pe care le găsesc fie în oraş, fie pe internet”. În general, timpul de lucru variază de la câteva ore la… câteva zile. „Totul depinde de material, pe unele fiind nevoită să dau cu mai multe straturi de culoare. De asemenea, timpul de lucru variază şi în funcţie de dimensiunea picturii. Una peste alta, pentru unele creaţii lucrez câteva ore bune, cam cinci la număr, dar sunt şi lucrări complexe care necesită mult mai mult timp. Spre exemplu, recent am făcut un portret pe care am muncit două zile. Mai întâi trebuia să se usuce, după care să retuşez”, adaugă eleva Colegiului de Arte Baia Mare.

• „Profesorii de la Colegiul de Arte mi-au dat încredere în mine”

Mulţumită de rezultate, Mara şi-a postat creaţiile pe reţelele de socializare. Ima­ginile au strâns sute de aprecieri generând, totodată, o consistentă listă de comenzi. „M-am bucurat foarte mult să am deja comenzi de la persoane din Baia Mare. Mi s-a cerut să pictez, în general, tricouri”, arată adolescenta adaugând faptul că promovarea pe reţelele de socializare i-ar putea aduce, în viitorul apropiat, dezvoltarea acestei ocupaţii de tip hand-made. Mai mult, eleva Colegiului de Arte Baia Mare punctează faptul că, zilele acestea, lucrează la şase tricouri comandate de o florărie din Baia Mare. „Trebuie să fac caricaturi şi, bineînţeles, flori. Sper sa iasă pe placul clienţilor”, subliniază Mara. Pasiunea pentru pictură a adolescentei a început încă din copilărie şi a evoluat pe parcursul anilor. „Profesorii de la Colegiul de Arte mi-au dat încredere în mine, m-au învăţat tehnici care m-au ajutat să îmi dezvolt pasiunea. De aceea, ţin ca, pe această cale, să le mulţumesc profesoarelor: Rozalia Iura (pictură) şi Alexandra Chiorean (textile)”, concluzionează eleva. Mara a participat, în acest an, şi la etapa naţională a Olimpiadei de arte vizuale la care a obţinut premiul cinci. Adolescenta este, de asemenea, pasionată şi de modă, fiind absolventă a Şcolii de modelling Lorand Coza. În urma acestor cursuri, eleva de la Colegiul de Arte şi-a dezvoltat pasiunea pentru modă şi creaţie vestimentară.