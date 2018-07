Copil brutalizat într-o creşă din Baia Mare

Un copil înscris în grupa mare la Creşa nr. 3 din municipiul Baia Mare, situată pe bd. Bucureşti 6A, a fost brutalizat de către o angajată. Incidentul a avut loc în data de 19 iunie, dar imaginile au fost făcute publice abia acum, întrucât părinţii sunt nemulţumiţi de măsurile luate.

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de monitorizare video, copilul este tratat cu brutalitate, întrucât refuză să doarmă. Mai întâi, angajata îl loveşte peste ceafă pe mi­cuţ în încăperea în care dorm toţi copiii din grupă. Enervată de faptul că nu vrea să adoarmă, angajata îl trânteşte cu capul de pat pe copil. Ulterior, angajata îl duce în camera alăturată unde îl loveşte în repetate rânduri. În urma sesizării părinţilor, se pare că angajata a fost sancţionată, însă doar prin transferul ei la o altă instituţie în care nu are contact cu copii. Situaţia, făcută publică joi, 26 iulie, pe o reţea de socializare, a stârnit un însemnat val de nemulţumiri, dar şi de declaraţii acuzatoare la adresa aceleiaşi instituţii de învăţământ preşcolar din Baia Mare. “Am avut copilul acolo anul trecut o lună, pe vară, cât timp creşa noastră era închisă. După această experienţă, am avut un episod cu copilul cu dureri de cap în fiecare seară şi am trecut printr-o grămadă de investigaţii care nu ne-au dus la motivul durerilor de cap. Ni s-a spus că, probabil, a avut o experienţă traumatizantă şi ne-a trimis la psiholog… Acum, când văd video, mă îngrozesc! Sper ca acea doamnă să nu mai lucreze acolo”, scrie Aurica G. Ana M., o altă utilizatoare a reţelei de socializare, comentează: “Şi copilul meu a fost bruscat de o educatoare la această creşă. Mare grija părinţilor, dacă tot sunt camere, urmăriţi ce se întâmplă cu copiii voştri. Copilul meu nu vorbea, dar mi-am dat seama că este ceva schimbat în comportamentul lui. Oare ce zice domnul primar Cătălin Cherecheş de acest video?”. “Sugerez tuturor părinţilor să cumpere dispozitive de înregistrare audio şi video pe care să le ascundă în hăinuţele copiilor. Nu este un caz unic”, avertizează George B. Şi Ioana U. mărturiseşte în acest context faptul că fetiţa ei a avut parte de un tratament similar, dar la o altă creşă: “Foarte trist pentru psihicul copilului şi pentru părinţi să vezi asemenea scene, nu este singura creşă cu asemenea specimen. Ar trebui puse camere şi pe holuri şi în băi. Fetiţa mea a primit o lecţie destul de traumatizantă de la o asistentă. Am luat măsuri, bineînţeles. Este inadmisibil aşa ceva”. Creşa nr. 3 din Baia Mare este una dintre cele mai moderne unităţi de acest fel din ţară şi se află în administrarea municipalităţii prin Serviciul Public de Asistenţă Socială. Reprezentanţii serviciului nu au putut fi contactaţi pentru declaraţii.

Ultima oră:

Serviciul Public Asistenţă Socială Baia Mare a adoptat cu celeritate măsurile care se impun raportat la acest incident. Angajata surprinsă în imagini a fost mutată la un alt centru, pentru ca activitatea ei să nu se mai desfăşoare în preaj­ma copiilor până la finalizarea procedurii demarate de Comisia de Disciplină în vederea aplicării sancţiunii propuse de către conducerea instituţiei, respectiv eliberarea acesteia din funcţie. În timpul cercetării disciplinare, angajata s-a prezentat la sediul Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare, prezentându-şi demisia. Actul a fost acceptat de conducerea instituţiei. Vom reveni cu amănunte.