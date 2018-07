Dacian Cioloş în Baia Mare

Fostul prim-ministru al României a sosit în Maramureş, la invitaţia Platformei România 100 Baia Mare. Acesta a participat la o întâlnire cu societatea civilă, în care s-au dezbătut teme actuale legate de problemele cu care se confruntă judeţul nostru şi nu numai.

Alături de Cioloş, invitaţi au fost Dragoş Pîslaru, fondator al Mişcării România Împreună şi al Platformei România 100, dar şi Ramona Strugariu, moderator al comunităţii tematice Diaspora. Gazda evenimentului a fost Florin Barbur, Platforma România 100 Baia Mare: „V-am invitat aici împreună cu Platforma România 100 şi Mişcarea România Împreună pentru a dezbate o temă de interes pentru oraşul şi judeţul nostru – Maramureşul, între istorie şi actualitate. Invitaţii noştri sunt Dacian Cioloş, fost prim-ministru al României, comisar european pentru agricultură şi dezvoltare durabilă, fondator al Platformei România 100 şi al Mişcării România Împreună; Dragoş Pîslaru fost ministru al Muncii şi consilier de stat pe probleme economice în Guvernul Cioloş; Ramona Strugariu, şefă de cabinet şi asistent parlamentar în Parlamentul European şi moderator al comunităţii tematice Diaspora”.

Maramureşul are ceva râvnit de toată lumea: un brand!

Fostul premier al României a ţinut să accentueze faptul că judeţul nostru are ceva dorit de mulţi – un brand cunoscut peste tot în lume şi de care ar trebui să fim mândri şi să-l fructificăm: „În Maramureş există multe lucruri, nu sunt altele, dar eu vă spun ceva: în Maramureş aveţi ceva ce mulţi nu au în Europa şi în lume, dar şi-ar dori – un brand! Nu ştiu dacă realizaţi lucrul acesta, dar aveţi un brand care nu e de azi, de ieri, ci dintr-un timp mult mai îndepărtat şi care are o valoare mai mare decât multe alte lucruri din judeţul dumneavoastră! Nu contează aşa mult minele pe care le aveţi închise sau banii veniţi de la Guvern, ori trimişi din Diaspora, sau din altă parte, ca acest brand. Cred că de la asta trebuie să porniţi în Maramureş, adică de la ideea că sunt multe judeţe care şi-ar dori să fie atât de cunoscute şi să aibă un brand atât de cunoscut ca al dumneavoastră. Deci aveţi în mod clar o moştenire şi ea are ceva la bază. Pe mine sincer mă surprinde plăcut toată moştenirea asta şi cu toate valorile care vă reprezintă şi care sunt proiectate în afară din inerţie. Eu am avut, deseori, cazuri în care am adus oameni din Bucureşti să viziteze Maramureşul, chiar dacă era în capătul celălalt al ţării. Cu toate că ne trebuia o zi sau poate o noapte să străbatem ţara, niciunul dintre cei care au venit aici, fără excepţie, nu a regretat drumul prea lung, sau oboseala acumulată, ci dimpotrivă, au revenit alături de familie, cu plăcere, în Maramureş. În concluzie, când ne gân­dim la ce poate să însemne Maramureşul în viitor, cred că ne proiectăm, fără excepţie, şi în trecut. Deci Maramureşul viitorului se poate construi pe cel al trecutului, în măsura în care noi facem ceva acum, în prezent. Dacă tot amânăm aceste lucruri, sau aşteptăm de la alţii să o facă, aşteptăm bani de la bugetul de stat, sau pe cineva care să vină şi să facă ceva în locul nostru, atunci lucrurile acestea nu se vor întâmpla! Nu de la sine. Exact ăsta e sensul în care ne îndreptăm şi ne propunem noi să facem în toată România, sau ceea ce vrem să propunem românilor să facă. Să ajungem odată pentru totdeauna la concluzia că a ne monta unii împotriva celorlalţi şi mai ales a spune că din cauza altora lucrurile merg rău, înseamnă să confundăm efectul cu cauza. Noi de­seori obişnuim să folosim cuvintele „din cauza lor…” merg lucrurile prost, există probleme, dar nu observăm practic faptul că nu ei sunt cauza, ci efectul unei cauze care e la noi de fapt. Indiferenţa sau demobilizarea noastră e practic cauza, faptul că i-am lăsat tot timpul pe alţii, am aşteptat de la ei să vină să facă nişte lucruri!”, a spus Dacian Cioloş, preşedinte fondator al Mişcării România Împreună.