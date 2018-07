Deşeuri tot mai scumpe în Ulmeni!

Problema gestionării deşeurilor menajere este una delicată la nivel de judeţ, din cauza nefinalizării depozitului ecologic din Fărcaşa. Tot din această cauză, o mare parte a administraţiilor locale se confruntă cu dificultăţi. Una dintre ele este şi Ulmeni, unde taxa de salubrizare plătită de cetăţeni s-a dublat, iar pentru primărie costurile tot cresc.

Astfel, cheltuielile sunt pe an ce trece tot mai mari, atât pentru cetăţeni, cât şi pentru bugetul primăriei. Lucian Morar, primarul oraşului Ulmeni, ne-a explicat: „Cu deşeurile stăm prost, adică fiecare tonă descărcată în rampa din Baia Mare ne costă 163 de lei plus 60 lei cântăritul! Gândiţi-vă că o maşină cum deţinem noi, de 16 – 18 mc capacitate, are în jur de 8 – 9 tone. Avem trei asemenea maşini ale noastre. Deci descărcatul fiecărei maşini costă bugetul primăriei circa 1.200 de lei. Pe lună ajungem până la 24 de maşini. Dacă facem calculul aproximativ pe an, ar veni 24.000 ori 12 luni, cam 300.000 lei anual, doar ca să depozităm gunoiul menajer! Dacă împărţim suma la 7.000 de cetăţeni vine circa 50 de lei de fiecare persoană. Dar acesta este costul cu depozitatul. Nu mai vorbim de banii pe care îi cheltuim noi cu colectarea, carburantul consumat, salariile oamenilor etc. Până anul trecut aveam 100 de lei pe familie/an, iar acum s-a dublat preţul, cel puţin. Cei care au familii numeroase plătesc mult mai mult. La fiecare maşină care transportă gunoiul mai trebuie să cumpărăm şi rovigneta. Cred că această colectare a deşeurilor va fi cel mai scump serviciu de utilităţi pe care îl vor plăti românii în general. Asta în condiţiile în care de anul viitor va reintra iar acea taxă de 80 lei în plus pe fiecare tonă de deşeuri depozitată”. Mai există o altă problemă legată de plata serviciilor de salubrizare: „Dacă nu eşti cu plata la zi la cei care depozitează, îţi opresc maşina la poartă! Şi ce faci cu gunoiul atunci? Îl aduci înapoi?!”, a spus Ştefan Vicsai, viceprimarul din Ulmeni.

Primăria recuperează doar jumătate din sumele plătite operatorului

Pe lângă faptul că serviciul de salubritate este tot mai scump pentru toţi, intervine şi factorul social – nu toţi cetăţenii plătesc. Diferenţa o achită însă tot primăria: „O altă problemă mare este şi aceea că primăria recuperează din sumele plătite pentru depozitarea deşeurilor doar 50% de la cetăţeni! Cealaltă jumătate o subvenţionăm noi din bugetul local. De asemenea, în noul proiect al Sistemului integrat de management al deşeurilor de la Fărcaşa, tot autorităţile locale sunt cele care plătesc. Toţi primarii, iniţial, nu au fost de acord şi au spus următorul lucru: de ce nu merge operatorul de salubritate, care este de­semnat, să facă direct contract individual cu fiecare cetăţean. Dar asta e partea pozitivă în problemă. Însă există şi reversul: la gunoi nu-i ca la apă – nu plăteşte i-am închis robinetul! Omul produce în continuare gunoi menajer, dar dacă nu plăteşte eu nu-l mai ridic şi atunci omul ce face? Îl aruncă pe malul apei, în şanţul din spatele casei. Vin însă cei de la Mediu şi pe cine amendează?! Pe mine ca primărie. Eu nu am fost de acord nici cu cei care sunt plecaţi să nu plătească deloc. La acele case am stabilit jumătate de preţ şi suma a fost inclusă în taxe şi impozite. Chiar şi aşa tot aruncă unii gunoiul pe unde apucă, deşi ei plătesc o taxă de gunoi! O altă problemă mare e şi aceea că 15% din persoane sunt beneficiare de ajutor social. Cu ăştia cum procedez?! Nici poprire nu-i pot pune că e un venit care nu are voie să fie reţinut…”, a conchis primarul. Oamenii simt în buzunar costurile tot mai mari cu salubrizarea: „Preţurile la gunoi s-au dublat de anul trecut şi cred că încă vor mai creşte, ca toate preţurile în ultima vreme. Cred că statul vrea să ne ducă la sapă de lemn! Pe lângă că avem salarii mici, ne mai lovesc şi cu plata utilităţilor!”, a spus Felicia Mateşan. „Nu cred că vom mai plăti taxa de salubritate dacă creşte în continuare”, este de părere Rafila M. „Noi nu plătim gunoiul că suntem scutiţi. Primim ajutor social şi nu avem de unde”, a precizat şi Mirela Rezmeveş. Primăria Ulmeni are serviciu propriu de salubritate prin care execută atât salubrizarea oraşului, cât şi a altor cinci comune învecinate.