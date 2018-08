Ariana Ardelean, admisă în clasa a XI-a la SNSPA Bucureşti

Ariana Ardelean, elevă a Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” din Baia Mare, a fost admisă deja, pe baza rezultatelor obţinute la etapa naţională a Olimpiadei de Sociologie din acest an, la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) din Bucureşti. Dacă va accepta oferta instituţiei publice de învăţământ superior – renumită în plan european pentru excelenţa profesională – Ariana se va putea specializa în domeniul care o pasionează prin cursurile şi proiectele cu un deosebit caracter aplicativ al instruirii. Performanţa şincaistei se adaugă unui şir lung de rezultate excepţionale obţinute la învăţătură în toţi anii de şcoală.

Crescută în atmosferă competitivă şi încurajată să participe la cât mai multe concursuri şcolare, Ariana a păşit pe tărâmul olimpiadelor încă din ciclul primar. „Eu am fost un copil crescut în olimpiade, aş putea spune. De când eram mică, mama mă ducea la concursuri. Eram foarte ambiţioasă şi, astfel, m-am obişnuit cu rigurozitatea şi atmosfera competitivă. Din clasa a III-a încoace, aşa mi-am petrecut eu sâmbetele, la concursuri şi olimpiade organizate la diferite discipline. În toţi aceşti ani, am obţinut locurile unui, doi sau trei la etapele judeţene, iar participarea din acest an şi obţinerea locului trei la Olimpiada naţională de sociologie reprezintă apogeul performanţelor mele”, expune şincaista explicând, totodată, felul în care această experienţa din clasa a XI-a şi-a pus amprenta asupra sa: “a fost o experienţă transformatoare. Nu mi-aş fi imaginat niciodată că aş putea ajunge la acest ni­vel. Experienţa în sine nu era ceva la care mă aşteptam. Când eram mică şi îi vedeam, la televizor, pe olimpicii naţionali, mă gândeam că nu voi ajunge niciodată ca ei. Uneori, nici acum nu îmi dau seama că eu sunt olimpică naţională, e un sentiment care nu poate fi uşor pus în cuvinte”. Succesul Arianei se datorează, totodată, şi dirigintelui ei, profesorul Mugur Voloş, alături de care a aprofundat într-un mod valoros această disciplină. “Pregătirea la sociologie presupune să îţi dai seama de cum funcţionează lumea, nu trebuie neapărat să înveţi pe de rost anumite teoreme sau explicaţii sociologice ci să înţelegi logic cum funcţionează societatea”, creionează şincaista. Locul trei bifat la etapa naţională a Olimpiadei de ştiinţe socio-umane, disciplina sociologie, i-a asigurat, totodată, şi locul la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, unitatea de învăţământ superior manifestând interes pentru performanţele elevei din Baia Mare. „Da, obţinerea locului trei la nivel naţional mi-a asigurat intrarea la facultate, fără admitere. Am primit scrisoare chiar de la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, de la rectorul care se ocupă exclusiv de sociologie şi sunt uimită de interesul oferit olimpicilor. Sunt onorată şi nu pot să nu iau în considerare oferta lor”, povesteşte Ariana. Oferta SNSPA nu este, însă, singura pe care şincaista a primit-o în urma rezultatelor foarte bune de la olimpiadă. “Cu acest prilej, s-au deschis multe uşi. Am fost acceptată la mai multe universităţi din ţară şi, deocamdată, sunt într-un proces de triere. Cochetez, însă, cu Bucureştiul”, adaugă eleva. Pentru Ariana, elevă în clasa de Ştiinţe sociale a colegiului băimărean, se apropie un an şcolar încărcat ce se va încheia cu susţinerea examenului naţional de bacalaureat. Deocamdată, Ariana îşi doreşte să profeseze în magistratură, ca judecător în procese penale. La nivel de performanţe, Ariana a obţinut, de curând, şi nivelul de competenţe C2 (cel mai ridicat) la limba engleză, atestat de British Council. Pregătirea i-a fost asigurată de profesoarele Raluca Indre şi Roxana Petrovan Weisz.