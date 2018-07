Cetăţeni de Onoare – Municipalitatea băimăreană preţuieşte foştii deţinuţi politici

În semn de apreciere, duminică, 29 iulie 2018, cu ocazia sărbătoririi Zilei Imnului Naţional, primarul Cătălin Cherecheş a conferit titlul de Cetăţean de Onoare doamnei Eva Gligor şi domnilor Virgil Silviu Dragomir, Ioan Filip, Victor Florea, foşti deţinuţi politici. Iniţiativa a venit din partea primarului Cătălin Cherecheş alături de consilierii liberali din Consiliul Local, Cristian Niculescu Ţâgârlaş, Ioana Marincaş şi Simion Bizău, fiind votată în unanimitate de către aleşii locali băimăreni.

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a aprobat proiectul de hotărâre de conferire a distincţiilor de Cetăţean de Onoare la reuniunea din luna mai a acestui for. Dorind să marcheze aşa cum se cuvine acest moment festiv, conducerea primăriei a ales Ziua Imnului Naţional pentru a-i onora pe distinşii luptători în semn de aleasă preţuire pentru afirmarea idealurilor de libertate, dreptate şi adevăr, pentru demnitatea şi onoarea cu care au suferit în închisorile României nedemocrate. Ioana Marincaş, consilier local liberal, a participat din partea iniţiatorilor, alături de primarul Cătălin Cherecheş.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „În fiecare an, în data de 29 iulie, sărbătorim unul dintre simbolurile României – Imnul Naţional. Această zi trebuie să fie un impuls pentru a menţine vie flacăra iubirii faţă de semenii noştri şi patrie, precum şi respectul faţă de simbolurile şi valorile naţionale. Ziua Imnului Naţional este un moment de aducere aminte a patriotismului şi spiritului de sacrificiu al eroilor noştri care s-au jertfit pentru noi, pentru libertatea şi pentru integritatea ţării noastre.

Astăzi, când am sărbătorit unul dintre simbolurile dragi nouă, Imnul Naţional, aici în Baia Mare am avut parte de încă un moment de bucurie. Patru foşti deţinuţi politici au primit titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Baia Mare. Este vorba despre Gligor Eva, Dragomir Silviu Virgil, Filip Ioan şi Florean Victor”.

Vizibil emoţionaţi, dar şi impresionaţi, de distincţia primită, aceştia i-au mulţumit primarului Cătălin Cherecheş şi consilierilor locali, considerându-se onoraţi de întreaga comunitate băimăreană.