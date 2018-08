Sunt un om responsabil, inclusiv în trafic!

Întâlnirea cu persoanele faţă de care s-a dispus suspendarea executării pedepsei ca urmare a comiterii unor infracţiuni rutiere a constituit pentru poliţişti încă o oportunitate de promovare a mesajului Campaniei „Sunt un om responsabil”.

Aglomeraţia în trafic, drumurile blocate sau circulaţia restricţionată din cauza producerii unor accidente rutiere, graba, teribilismul, sunt doar câteva exemple care pot stârni nervi, indignare şi care îi provoacă pe unii şoferi la gesturi şi reacţii nepotrivite. Când ne referim la responsabilitatea în trafic, luăm în considerare atât respectarea normelor rutiere, cât şi a anumitor atitudini care nu sunt cuprinse în reglementările privind circulaţia pe drumurile publice, precum răbdarea, toleranţa, respectul şi implicarea.

Despre toate acestea au discutat poliţiştii de prevenire, în cadrul unei întâlniri cu persoanele faţă de care s-a dispus suspendarea executării pedepsei, sub supraveghere, ca urmare a comiterii unor infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice. Aceste persoane participă la un program de reintegrare socială ce are ca scop conştientizarea consecinţelor generate de nerespectarea normelor specifice regimului rutier precum şi a importanţei măsurilor preventive în domeniu.

Pentru că cei mai mulţi dintre ei au fost condamnaţi ca urmare a comiterii infracţiunii de conducerea a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, poliţiştii au accentuat riscurile unei astfel de alegeri. Consecinţele pot fi deosebit de grave atât pentru conducătorii auto cât şi pentru ceilalţi participanţi la trafic, care circulă regulamentar, dar care sunt surprinşi şi accidentaţi, uneori foarte grav, din cauza diminuării reflexelor şoferilor ce se lasă conduşi de alcool. Campania este cu atât mai necesară cu cât discuţiile purtate au relevat că unii dintre conducătorii auto nu conştientizează gravitatea infracţiunii şi consideră mult prea aspră pedeapsa care le-a fost aplicată.

Să respecţi normele rutiere, să te asiguri la fiecare manevră, să conduci relaxat, dar totodată atent la drum înseamnă să deţii controlul a ceea ce se întâmplă în jurul tău! Să fii mai înţelegător şi mai îngăduitor, să te implici în măsura posibilităţilor atunci când colegii din trafic au nevoie de sprijin înseamnă să ai acea conştiinţă care te defineşte ca om!

În Borşa: Un tânăr a avariat autospeciala de poliţie

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 01.45, echipajul de ordine şi siguranţă publică, care efectua activităţi de patrulare pe raza oraşului Borşa, a oprit pentru verificări un autoturism care se deplasa pe strada Dragoş Vodă.

Întrucât conducătorul auto a ignorat semnalele regulamentare efectuate de poliţişti şi a demarat în trombă spre Moisei, s-a procedat la urmărirea acestuia. În timp ce era urmărit, bărbatul de la volan a acroşat intenţionat autospeciala de poliţie, provocându-i avarii. Şoferul şi-a continuat deplasarea până pe strada Izvorul Negru, din Moisei unde, datorită vitezei excesive, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi s-a răsturnat în albia pârâului. Poliţiştii au identificat un tânăr, de 28 de ani, domiciliat în Moisei, care nu a suferit vătămări corporale însă autoturismul a fost avariat.

Întrucât tânărul de la volan a refuzat testarea cu aparatul etilotest, a fost condus la spital unde i-au fost recoltate probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a stabilit că acesta avea o concentraţie de 1.75 g/l alcool pur în sânge.

În baza probatoriului administrat, marţi, 31 iulie, poliţiştii au dispus reţinerea sa pe o perioadă de 24 de ore, ulterior, procurorul de caz urmând a dispune în consecinţă.

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunilor de distrugere şi conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice.