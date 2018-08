În comuna Cupşeni, a avut loc a doua ediţie a festivalului “Tradiţii şi obiceiuri sub poalele muntelui Şatra”. Evenimentul a fost organizat într-o zi cu o semnificaţie specială, Ziua Imnului Naţional. În plus, acţiunile au fost incluse în manifestările dedicate Centenarului Marii Uniri. Primarul Lucia Butcure consideră că a fost o ediţie reuşită, în cadrul căreia s-a demonstrat că tradiţia are toate şansele să fie dusă mai departe.

“Oameni minunaţi ai comunei Cupşeni au fost prezenţi la sărbătoarea noastră câmpenească, sub poalele codrului milenar şi aproape de Şatra haiducului Pintea, iar lor, s-au alăturat şi alţi prieteni de-ai noştri din întreaga ţară şi din străinătate. A fost un prilej de bucurie şi de reîntâlnire cu oameni dragi şi frumoşi la suflet. La parada portului popular, au putut fi admirate costume viu colorate din Ţara Lăpuşului, din Ţara Codrului, de pe Fisculaş, dar şi din Maramureşul Voievodal. Dumnezeu ne-a hărăzit o zi frumoasă, cu câţiva stropi meniţi să astâmpere căldura de iulie. M-a impresionat şi faptul, că de la cel mai mic la cel mai mare, participanţii au îmbrăcat straiele populare. S-a observat că tineretul e atras de portul popular”, a spus primarul comunei Cupşeni, Lucia Butcure.

În cadrul festivalului, a fost multă voie bună, muzică şi dans popular. Pe lângă artişti consacraţi, precum Florentina şi Petre Giurgi, Dani şi Mirela Florea, Ana Maria Gherghel, Antonela şi Anton Şofineţ, au urcat pe şcenă şi tineri talentaţi, precum: Alexandra Filip, Ana Cătălina Pop, Teodora Martin, Simona Neag, Gabriela Buda, Alexandra Ţiţoc.

“Ansambluri şi grupuri folclorice promiţătoare ne-au încântat cu jocuri, cântece şi obiceiuri dintre cele mai frumoase”, a adăugat primarul din Cupşeni. La eveniment au fost prezenţi şi şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea, consilieri judeţeni, reprezentanţi ai altor instituţii publice şi fii ai satului.

Lucia Butcure a adăugat că spre sfârşitul anului intenţionează să organizeze o manifestare dedicată exclusiv Centenarului Marii Uniri.