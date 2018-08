„Ziua Verde a Cartofului” la Remetea Chioarului

Federaţia Asociaţia Producătorilor Agricoli A.P.A. Transilvania a organizat marţi, la Remetea Chioarului, evenimentul agricol ”Ziua Verde a Cartofului”, aflat la a XVI-a ediţie. Este o acţiune de tradiţie în această comună din lunca râului Lăpuş, aici fiind un teren propice pentru cultura cartofului şi nu numai. La manifestare au participat cultivatori de cartof din Maramureş, autorităţi locale şi reprezentanţi ai instituţiilor agricole judeţene.

Pe lângă vizita în teren, ziua a cuprins şi o întâlnire de informare asupra bilanţului activităţii agricole din acest an. Preşedintele APA Transilvania, dr. Claudiu Frânc, a explicat: „Este un an capricios din punct de vedere al vremii. Cartoful a suferit în perioada de vegetaţie, culturile în câmp au fost greu de întreţinut, mai ales în lunile de formare şi dezvoltare a tuberculului. Dacă dispare masa vegetativă de la suprafaţă, sigur că nici în pământ nu poate rămâne mare lucru, însă cartofii aici sunt frumoşi”.

Unul dintre co-organizatori a fost Primăria Remetea Chioarului. Primarul Călin Ovidiu Petrică a spus: „La noi în zonă, după cum se vede, au mers foarte bine cam toate culturile în acest an, a fost bun pentru agricultură, avem producţie mare, sperăm să nu fie vreme rea de acum înainte şi calamităţi care să distrugă recolta. Dar în rest, avem producţie foarte bună la porumb, cartof, cereale, pentru că am fost feriţi de inundaţii, grindină”.

An bun pentru plante