Autoturism, încărcat cu ţigări de contrabandă

Poliţiştii de frontieră din Vişeu de Sus au oprit în trafic, pentru control, pe raza localităţii Vişeu de Jos, un autoturism marca Peugeot, înmatriculat în Bulgaria. La volan se afla Maria T., în vârstă de 30 de ani, iar în calitate de pasager Petruţa T., în vârstă de 28 de ani, ambele femei având domiciliul în judeţul Gorj.

În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, poliţiştii de frontieră au descoperit, sub bancheta din spate a maşinii, un spaţiu special amenajat în podeaua dublă, în care au fost observate mai multe pachete cu ţigări.

Având în vedere cele constatate, cele două femei, împreună cu autovehiculul în cauză, au fost conduse la sediu în vederea continuării cercetărilor.

În spaţiul special amenajat sub bancheta din spate şi în locul roţii de rezervă au fost descoperite 1.840 pachete cu ţigări, diferite mărci, de provenienţă ucraineană, în valoare de 21.500 lei, marfă ce a fost ridicată în vederea confiscării.

În cauză, se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, iar autovehiculul folosit la transportul ţigărilor a fost indisponibilizat până la finalizarea cercetărilor.

Infracţiuni silvice în Borşa: Peste 17 mc de molid transportaţi fără documente legale

O patrulă a poliţiei de frontieră din Vişeu de Sus a oprit în trafic, pentru control, pe raza localităţii Borşa, un autocamion încărcat cu material lemnos de esenţă răşinoasă (molid), condus de către George C., în vârstă de 31 de ani, domiciliat în judeţul Bistriţa-Năsăud.

Cu ocazia efectuării controlului, poliţiştii de frontieră au constatat că bărbatul nu deţine documentele legale de transport, fapt pentru care s-a solicitat inventarierea materialului lemnos de către lucrători ai Ocolului Silvic din Borşa.

În urma inventarierii, s-a constatat că, este vorba de 17,48 mc de molid. Drept urmare, materialul lemnos, în valoare de 2.800 lei, a fost ridicat în vederea confiscării şi predat Ocolului Silvic, iar şoferul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 3.000 lei.