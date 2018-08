Dora Dobrican, o şincaistă pasionată de Ţara Soarelui-Răsare

Pasionată de cultura japoneză, Dora Dobrican – elevă în clasa a XII-a (specializarea Ştiinţe sociale) a Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” din Baia Mare – doreşte să urmeze cursuri universitare în acest domeniu. De aceea, în anul şcolar ce se apropie, tânăra va aplica la universităţi de top din Marea Britanie care îi vor furniza atât cursuri despre istoria şi tradiţiile din Ţara Soarelui-Răsare, cât şi mobilităţi de studiu în metropolele nipone.

• examen la Bucureşti

Entuziasmul pentru folclorul neatins de generaţii din Japonia s-a conturat pentru Dora în urmă cu vreo opt ani când a luat contact cu muzica asiatică. „Cam prin clasa a V-a am început să ascult muzică din Asia, în general. Asta m-a determinat să mă documentez mai mult despre cultura japoneză, atât modernă, cât şi tradiţională. Am descoperit că îmi place foarte mult şi mi-am dat seama că vreau să fac asta pe viitor”, rememorează şincaista. Din dorinţa de a deprinde şi mai multe informaţii despre Ţara Soarelui-Răsare, Dora a început, trei ani mai târziu, să înveţe limba japoneză. „Aşadar, întrucât am realizat că îmi plac foarte mult culturile asiatice, de est, în special cultura japoneză, am început, în clasa a VIII-a, să învăţ limba japoneză”, explică Dora. Mai mult, în urmă cu doi ani, tânăra a susţinut, în capitală, un examen de limbă destinat începătorilor. „În prezent, în ceea ce priveşte competenţele mele în limba japoneză, sunt la un nivel intermediar, dar, în urmă cu doi ani, am susţinut şi un examen destinat începătorilor. Testarea a avut loc în Bucureşti, acolo unde există, de altfel, singurul centru destinat unor astfel de examene”, povesteşte Dora motivând faptul că, în acest mod, a vrut să experimenteze ce presupune un astfel de examen. „În primul rând, am vrut să văd cum funcţionează examenele în limba respectivă. Aşadar, examenul e doar o probă scrisă cu variante multiple. A fost inclusă şi o parte în care trebuia să ascult o înregistrare audio şi să răspund la variante multiple. Nu a fost foarte complicat”, adaugă şincaista. Deşi testarea nu a fost dificilă, Dora recunoaşte că limba japoneză e destul de greu de aprofundat. „E greu de învăţat limba din anumite aspecte. Spre exemplu, trebuie să înveţi trei sisteme de scriere diferite, iar unul dintre ele îl reprezintă pe cel cu ideograme chinezeşti. Şi sunt foarte multe de învăţat. Iar pentru a fi la un nivel cât mai aproape de cel nativ trebuie să ştii cel puţin 4.000 de ideograme”, lămureşte eleva.

• „pe moment, mă tentează Oxford”

Întrucât e hotărâtă să-şi axeze studiile universitare pe cultura japoneză, Dora va aplica, în anul şcolar ce se apropie, la mai multe instituţii de învăţământ superior din Marea Britanie. Tânăra este convinsă că sistemul academic britanic îi oferă cele mai bune propuneri pentru a cerceta în amănunt tot ceea ce ţine de valorile materiale şi spirituale ale Ţării Soarelui-Răsare. „În această perioadă, cercetez piaţa universităţilor din Marea Britanie deoarece vreau să aleg o instituţie de învăţământ superior în care să mă pot focaliza pe limba japoneză. Mă uit atent la universităţi de top, să vă ce cursuri au, iar, pe moment, mă tentează Oxford (cea mai veche universitate din lumea anglofonă, n.r.), dar, sincer, nu sunt sigură încă. Tocmai de aceea, ţin legătura cu cineva care acum termină anul I acolo. Mi-a spus, totuşi, că e foarte interesant”, arată Dora. Studiile în Marea Britanie i-ar mijloci şincaistei şi mobilităţi de studiu în metropolele nipone, aspect care o încântă cel mai mult. „În plus, în Marea Britanie, la universităţile de top, cel de-al doilea sau al treilea an de studii îl faci chiar în Japonia ceea ce e un mod foarte bun de a te introduce în cultura respectivă, de a o înţelege mai bine şi, mai ales, de a învăţa limba mai bine”, subliniază tânăra. O astfel de mobilitate ar ajuta-o pe elevă şi să ia contact direct atât cu istoria şi tradiţiile nipone, cât şi cu tehnologia de ultimă oră pentru care această ţară este renumită. „Aş vrea, în mod special, să văd partea tradiţională a oraşelor mari din Japonia, precum Kyoto şi Osaka (situate pe insula Honshu, n.r.). Asta m-ar interesa foarte mult. Îmi doresc cu precădere să ajung în Osaka pentru că îmi place foarte mult dialectul locuitorilor”, concluzionează Dora.