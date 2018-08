20 de ani de Pro Unione

Revista “Pro Unione” a împlinit 20 de ani de apariţie. Momentul aniversar a fost marcat în cadrul unui simpozion cu tema „Promovarea valorilor maramureşene prin revista «Pro Unione»”, organizat în această săptămână la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” din Baia Mare.

În debutul evenimentului i s-a transmis La Mulţi Ani unuia dintre colaboratorii revistei “Pro Unione”, colonelului Petru Coca. De asemenea, a fost ţinut şi un moment de reculegere pentru colaboratorii plecaţi în eternitate: scriitorul, ziaristul şi profesorul Ştefan Bellu, fost redactor-şef adjunct al revistei, poetul Dumitru Iuga şi artista plastică Maria Mariş Dărăban.

“Revista noastră cu bune, cu rele, cu timp mai bun, mai rău, a împlinit 20 de ani de apariţie. Mi se pare un moment rotund în care e nevoie să punem în valoare ceea ce a făcut revista în acest an. De fapt, ceea ce a făcut împreună cu dumneavoastră. Revista noastră este ceea ce sunteţi dvs. Sunteţi intelectuali de talie, cercetători, pasionaţi, oameni care doriţi să scoateţi în evidenţă valorile din domeniul de care vă ocupaţi. Revista pro Unione nu a putut să apară două numere. Banii sunt puţini. Aşa că am făcut un număr consistent, peste 200 de pagini”, a declarat prof. Dan V. Achim.

Coperta publicaţiei pune în valoare momentul istoric important sărbătorit în acest an, Centenarul Marii Uniri. În acest context, coperta ilustrează statuia lui Ion I.C. Brătianu din Baia Mare, prim-ministru al României în 1917, lucrare ce îi aparţine sculptorului Ioan Marchiş. Pe coperta din spatele publicaţiei a fost aşezat un colaj de picturi care să săgereze aspecte din viaţa marelui om politic.

Revista e împărţită pe capitole pentru a-i da o concepţie unitară. Primul capitol e dedicat Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Aici sunt consemnate câteva articole importante pornind de la Principiul Naţionalităţii, expresia voinţei majorităţii, scris de prof. Liviu Tătaru. Acelaşi autor este semnatarul articolului “Alianţa României cu antanta şi promisiunile ei”. În primul capitol, se regăseşte şi semnătura lui Dan V. Achim, care relatează despre “Voluntarii români din Imperiul Austro-Ungar în războiul pentru independenţă 1877-1878” şi despre “Aniversarea Centenarului ca sărbătoare a Europei. De asemenea, dr. Felix Marian scrie despre “Aportul medicilor maramureşeni la realizarea Marii Uniri din 1918”. În revistă mai semnează colonelul Petru Coca. Acesta a scris despre “Paraşutiştii, refugiaţii din Ardeal”.

În publicaţie mai apar semnăturile prof. Mircea Botiş, Radu Botiş,, pr. Ştefan I. Vădeanu, preotul Viorel Thira, preotul Gheorghe Pop, dr. Petre Puşcaşu, Pamfil Bilţiu, Maria Bilţiu, prof. Ioan Nădişan, ing. Lazăr-Aurel Pantea, Al. Florin Ţene, dr. Ilie Dăianu, prof. Ioan Achim, Doina Molnar, Maria Gârbe, Vasile Jurje, prof. Emilia Sabău, prof. Nicolae Pop, Valeria Sabou. De asemenea, se regăsesc articole semnate de Viorica Ursu şi Augustin Buzura.

La eveniment, preşedintele Fundaţiei “PRO UNIONE”, lect. univ.dr. Ilie Gherheş, a arătat că în acest an special e esenţial “să ne sărbătorim pe noi înşine. Să scoatem următorul număr al revistei. Toate proiectele pe care le-am depus de când suntem împreună au fost câştigate la Consiliul Judeţean. Acum 100 de ani cei care au făcut unirea aveau două întrebări: dacă ei sunt cei vrednici şi ce vor spune strănepoţii lor despre gestul lor? Noi avem şansa de a fi generaţia care sărbătoreşte Unirea. Depinde de modul cum vom reuşi noi să-i răsplătim şi să ne amintim de aceşti oameni”. Pe de altă parte, istoricul a anunţat că în 14 septembrie la Muzeul Satului va fi organizată o activitate dedicată Patrimoniului Cultural Muzeal. Atunci, va lansa o broşură despre Gheorghe Bilaşcu. Evenimentul vine după ce, luna trecută, în Petrova a fost inaugurat bustul ce îl înfăţişează pe Gheorghe Bilaşcu.

În cadrul simpozionului, a putut fi văzută şi o expoziţie cu alte publicaţii care promovează valorile maramureşene: “Maramureşul Medical” (20 de ani), “Familia Română”, editată de Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu”, “Memoria Ethnologică”, “Veteranul de război” etc.

Publicaţia este editată de Fundaţia Culturală PRO Unione, Muzeul Judeţean Maramureş, Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” Baia Mare, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Maramureş.