Burse de studiu pentru tinerii din sistemul de protecţie specială

Sprijin important pentru tinerii aflaţi în sistemul de protecţie specială care urmează cursurile universitare: Fundaţia Blue Heron, o organizaţie non-guvernamentală care activează în România din anul 2002, având ca obiect principal ameliorarea calităţii vieţii copiilor din sistemul de protecţie şi facilitarea accesului la noi oportunităţi de dezvoltare, va continua programul prin intermediul căruia sunt acordate anual burse universitare tinerilor proveniţi din grupul ţintă mai sus menţionat.

„În acest mod, sunt sprijiniţi anual tineri lipsiţi de posibilităţi materiale proveniţi din sistemul de protecţie specială sau aflaţi în grija ONG-urilor, elevi în clasa a XII-a, studenţi admişi la cursuri de zi şi absolvenţi de studii academice înscrişi la cursuri de master. Candidaţii trebuie să completeze dosarul de candidatură on-line, pe site-ul fundaţiei Blue Heron. Printre criteriile de selecţie se numără rezultatele şcolare, activităţile extra-curriculare, abilităţile personale ale candidatului, recomandările profesorilor şi dorinţa de a-şi îmbunătăţi viaţa prin continuarea studiilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC Maramureş, Adrian Mândru.

Candidaţii admişi în programul de burse beneficiază, pe parcursul anilor de studiu, de sprijin financiar, activităţi de perfecţionare profesională şi dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă, îndrumare din partea unui mentor, consiliere în carieră. Astfel, tinerii admişi în programul de burse beneficiază de 660 de dolari în fiecare an pentru cheltuieli curente, la care se adaugă decontarea taxelor universitare, dacă sunt admişi pe locuri cu taxă sau la universităţi private. În cazul în care sunt admişi pe locurile subvenţionate de stat, fundaţia va finanţa în fiecare an universitar câte un curs de specializare sau dezvoltare profesională, în limita sumei de 400 de dolari, la care se adaugă cheltuielile curente în limita sumei de 660 de dolari pe an.

Este necesar ca bursierii Blue Heron să efectueze, printre altele, în timpul anilor de studiu, minimum 20 de ore de muncă voluntară şi să prezinte lunar, inclusiv în vacanţă, un jurnal de activitate adresat mentorului şi reprezentanţilor fundaţiei. În acest an, doi tineri din sistemul de protecţie specială al judeţului Maramureş ar putea beneficia de astfel de burse de studiu.