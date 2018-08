Salina Equines Horse Trophy 2018

Regina Margareta şi prinţul consort Radu au fost prezenţi recent la vestitul hipodrom şi complex turistic din Turda, aflat pe teritoriul fostei saline, unde şcoala de hipism patronată de ducele de Edinburg (naşul Reginei Margareta, păstrătoarea Coroanei Române) îşi prezintă an de an progresele şi talentele, în cadrul unui turnir la care participă şi alte şcoli hipice europene. Concursul este susţinut de Casa Regală a României, fiind instituite trofeele „Cupa Regele Mihai” şi „Cupa Regina Ana”.

Şi în acest an, mofturos din punct de vedere meteorologic, înalţi oaspeţi precum preşedintele Academiei Române, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti (ca reprezentant al ducelui de Edinburg) şi sute de iubitori ai sportului nobil au umplut colina salinei Turda, chiar dacă o ploaie torenţială a încercat evenimentul.

Surpriza din acest an, pentru maramureşenii care am fost prezenţi la Turda, a fost participarea sigheteanului Miron Bococi, unul dintre cei mai buni instructori de hipism în Spania. Miron a plecat din România în urmă cu 15 ani, avea 17 ani şi credea că va munci în Spania 3 luni, în vacanţa de vară, şi se va întoarce la Sighet, să se pregătească pentru facultatea de arhitectură. Doar că planurile de acasă nu s-au potrivit cu cele din Barcelona. Acolo s-a angajat ca îngrijitor la o fermă, unde a întâlnit o altă lume, a cailor de rasă.

Fără a fi complexat de faptul că era simplu îngrijitor, iubirea şi pasiunea faţă de caii de rasă l-au dus la stadiul de maestru instructor, fiind apreciat în peninsula iberică şi în centrele europene de hipism. Miron este invitat cu caii săi la cele mai importante manifestări ce implică prezenţa cailor de rasă (foto).

Manifestarea de la Turda a fost prezentată de Rareş Bogdan, care împreună cu Emil Hoandră au mutat studioul de televiziune „Realitatea” lângă cortul regal, de unde au transmis în tandem spectacolul nocturn oferit de maestrul în hipism şi dresură Miron BOCOCI.

Cea mai importantă probă a ediţiei 2018 a Salina Equines Horse Trophy, Cupa ”Regele Mihai”, a avut loc în prezenţa Alteţelor Sale Regale, Principesa Margareta a României şi Principele Radu Duda.

Câştigătorul Cupei ”Regele Mihai” a fost calul Spacehopper, 10 ani, din rasa Hanovra. Proba VIP a fost câştigată de Antal Csaba cu Sheba (Clubul Husar), Proba de amatori 1 a fost câştigată de Adrian Coaciu cu iapa Eva, Proba de copii 1 a fost câştigată de Alexandru Măluşel cu iapa Bucura. (V.T.)