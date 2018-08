De-un sfert de veac prin dreapta Tisei

Zilele precedente, am trecut din nou peste Tisa, împreună cu colegul şi prietenul Adrian Marchiş de la Radio România Actualităţi. S-a scurs un sfert de veac de când noi ne întâlnim mai des în dreapta Tisei decât în Baia Mare. În Transcarpatia, în raioanele Teceu şi Rahău, unde avem mulţi prieteni: la Slatina, Biserica Albă, Apşa de Jos, Apşa de Mijloc, Topcina, Plăiuţ, Strîmtura, Cărbuneşti, Bouţu Mic, Bouţu Mare, Dobric, Peştere, Valea Malului, Podişor, sau chiar la Ujgorod şi Mircea. Oameni cu care am legat prietenii la întâlnirile, manifestările şi festivalurile organizate din 1990, în Maramureşul de dincolo de apă de către asociaţiile românilor din Transcarpatia: ”George Coşbuc”, ”Ioan Mihalyi de Apşa”, ”Dacia”, ”Speranţa”, ”Maramureş – Slatina”. După înfiinţarea la Cernăuţi a Consulatului General al României, din 1998, până în 2016, românii din Transcarpatia s-au bucurat de atenţia şi sprijinul acordat de echipele consulare conduse de consulii generali Ionel Ivan, Romeo Săndulescu, Tatiana Popa şi Eleonora Moldovan. Excelenţele Lor au organizat numeroase manifestări şi reuniuni în comunităţile româneşti din Transcarpatia, la care am fost şi noi prezenţi, Adrian pe UNDE şi eu prin GRAI.

Centrul de Informare al României în cadrul Primăriei Solotvino

Din aprilie 2016, în orăşelul Slatina, unde trăiesc aproape 6 mii de români şi peste 2000 de maghiari, s-a înfiinţat mult doritul Consulat al României la Solotvino condus de E. SA Gabriel Nicola. Aşadar, într-o faină zi de august, am purtat un scurt dialog cu domnia sa, la sediul Consulatului din Solotvino.

În urmă cu 3 luni, la sediul Consulatului României la Solotvino, dl. Gheorghe Uhali, primarul oraşului Solotvino (Slatina), d-na Anica Bococi, preşedintele asociaţiei ”Maramureş-Solotvino” şi dl. Mihail Tocar, preşedintele asociaţiei ”Nadia/Speranţa”, au semnat o Înţelegere privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Informare al României în cadrul Primăriei Solotvino.

Cele două asociaţii din Solotvino au întocmit un proiect adresat Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, care să permită amenajarea spaţiului, dotarea şi deschiderea efectivă a Centrului, precum şi finanţarea activităţilor până la sfârşitul anului în curs.

”Consulatul României la Solotvino felicită semnatarii acestei Înţelegeri şi îi asigură de tot sprijinul său pentru o activitate de succes a Centrului de Informare al României din cadrul Primăriei Solotvino, care are ca scop principal informarea, promovarea şi păstrarea limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti în acest spaţiu – afirma dl Gabriel Nicola. Fără personalitate juridică, centrul va funcţiona pe baza unor finanţări venite din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Cele două asociaţii au realizat un proiect comun de înfiinţare, amenajare şi dotare. Lucrările ar trebui să fie finalizate în această lună, până pe 26, când se sărbătoreşte Ziua Minerului – Ziua Oraşului Slatina. Sperăm să o avem alături de noi pe dna ministru Intotero, care a depus un efort deosebit pentru asigurarea realizării acestui proiect”.

Tabere „ARC” – 2018 – Pe jos şi cu maşina, până la Sulina

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) susţine cea de-a zecea ediţie consecutivă a Programului „ARC” – program de tabere pentru etnicii români din afara graniţelor, organizat în colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului. Românilor din Transcarpatia le-au fost repartizate 98 de locuri (2×49) la Tabăra de la Sulina. Cel de-al doilea grup se află acum la Sulina.

Deplasarea grupurilor la Tabăra de la Sulina s-a făcut cu autocarul din Sighetu Marmaţiei, unde tinerii au ajuns străbătând pe jos PTF Solotvino-Sighet.

”O serie de copii s-a şi întors de la Sulina – a completat dl Gabriel Nicola. Atât elevii cât şi profesorii au fost foarte încântaţi de sejurul petrecut la mare. O altă serie se află acum acolo. Trebuie să mulţumim Ministerului Românilor de Pretutindeni şi Ministerului Tineretului şi Sportului din România care organizează în fiecare an aceste tabere ARC pentru tinerii (10-18 ani) români din comunităţile istorice şi din afara graniţelor.

MRP împreună cu Ministerul Învăţământului au un nou proiect pentru organizarea de stagii de pregătire ale profesorilor care predau limba română în şcolile cu predare în limba română din Transcarpatia. Asociaţia Speranţa şi Uniunea Regională Dacia a românilor din Transcarpatia se ocupă de întocmirea dosarelor pentru acordarea bursele din România. Circa 200 de elevi care au terminat clasa I în limba română vor primi o bursă de circa 1.200 RON (echivalent)”.

Festivalul internaţional ”Unde îşi are Tisa izvorul”

În ultima decadă a lunii iulie, la invitaţia guvernatorului regiunii Transcarpatia, Genadii Moskal, consulul României la Solotvino a participat la festivalul internaţional ”Unde îşi are Tisa izvorul”, aflat la prima ediţie.

Au participat şefii administraţiilor de stat şi consiliilor din raioanele Rahiv şi Tiaciv, primarii din Iasinia şi Ciorna Tisa, ansambluri populare ucrainene, româneşti şi maghiare din aceste două raioane. Au fost invitaţi să participe diplomaţi din toate ţările prin care curge râul Tisa (România, Slovacia, Ungaria şi Serbia). Acţiunea, s-a desfăşurat la o altitudine de peste 1.300 m, cu acces dificil, dar s-a bucurat de prezenţa a peste 500 de persoane.

În anul 2011, reprezentanţi ai celor 5 ţări au depus la izvorul Tisei Negre câte o plachetă comemorativă, iar acum au fost plantaţi 5 puieţi de tisa (arbore ocrotit în România), câte unul pentru fiecare ţară riverană.

Cel mai mare afluent al Dunării, Tisa se varsă în fluviu lângă Belgrad. Cu izvoare la 2.020 m altitudine, apele râului Tisa curg din Chornohora (Carpaţii Păduroşi) şi Munţii Gorgany ai Ucrainei. În România curge pe o porţiune de 64,6 km, din care circa 60 de kilometri pe frontiera de stat cu Ucraina. Dacă până acum un secol, Sighetul era port fluvial, de unde plecau pe calea apei buştenii din pădurile Maramureşului sau sarea extrasă din minele de la Slatina, Ocna Şugatag şi Coştiui, astăzi, Tisa este navigabilă începând doar din Sziget-Ungaria. Câţiva afluenţi pe teritoriul Maramureşului: Vişeu, Iza,Valea Iepei, Sarasău, Bicu, Valea Hotarului, Săpânţa.

În perioada 15-19 august 2018 Consulatul României la Solotvino nu va lucra cu publicul. Pentru alte informaţii consultaţi site-ul oficial solotvino.mae.ro.