În Tg. Lăpuş, tinerii abia ieşiţi din şcoli se înscriu direct la şomaj

La Tg. Lăpuş lucrurile nu merg atât de bine cum ar dori primarul oraşului, dl. Mitru Leşe, problema principală fiind mentalitatea oamenilor:„Trebuie să lucrăm mult la mentalitate. Tinerii abia ieşiţi din liceu se înscriu direct la şomaj. Avem două licee în oraş. Profesorii acestora sunt îmbătrâniţi. 60% dintre elevi sunt din Cupşeni, Suciu, Groşi, Vima şi nu din Tg. Lăpuş. 80% din bolnavii spitalului nostru sunt veniţi din alte părţi, inclusiv din judeţul Sălaj. 90% din bătrânii internaţi la Azilul de bătrîni sunt „groapa de gunoi” a Spitalului Judeţean Baia Mare. Eu am tot investit bani de la primărie. N-am investit în clădirea primăriei, care arată aşa cum vedeţi, cum am investit în licee şi spitale. Şi mă doare! Apoi, copiii se duc în străinătate. Tinerii trăiesc din şomaj şi din banii trimişi din străinătate de către părinţi. Am lucrat cu 300 şi ceva de şomeri. Le-am dat inclusiv bani la 24 de tineri, să vină la cursuri şi să-şi deschidă afaceri. Dar rezultate meritorii nu am, oricât de mult m-am străduit. Şcoala nu mai e şcoală. Am editat un proiect cu tema «Soluţii locale la probleme locale». Acolo am ilustrat totul”.

După informaţiile primarului de Tg. Lăpuş, comerţul merge cel mai bine în zonă. Mai sunt ceva societăţi comerciale care încă funcţionează: Taparo, industria de procesare lapte, industria de prelucrare a lemnului. Însă şi aici este o problemă semnalată de primar: „Oamenii trebuie să fie mai serioşi şi la serviciu. Când e vremea cositului, ei intră în concediu medical. Nu poţi face treabă între otavă şi meserie, când ai de încărcat într-o zi trei tiruri. Eu, personal, am demonstrat că dacă vrei să munceşti, poţi, în orice condiţii. Am umblat la Guvern, la diferiţi miniştri, să rezolv problemele urbei şi am întâmpinat mereu piedici. Am insistat şi am trecut peste ele. De aceea am reuşit să fac multe în acest oraş: sursă de apă pentru 13 sate, medici la Spitalul orăşenesc, blocuri ANL, televiziune locală etc.”